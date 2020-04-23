Политика
РИА НовостиДодон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
Политика
Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным
РИА Новости 17:49
Происшествия
На Камчатке женщина и двое детей погибли при пожаре
Женщина и двое малолетних детей погибли в пожаре на Камчатке, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 17:22
Общество
Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ 12:55
Общество
Жители Ивановской области могут выходить на пробежки
Губернатор Ивановской области внес изменения в свой Указ от 17марта 2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», сообщает сетевое издание «Ивановские новости».
ivDay.ru 15:20
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вновь поменял курс
Возможный трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» снова поменяло курс.
Телеканал 360° 10:24
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые не ломаются
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 00:41
Общество
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
RT на русском 16:19
Наука
Ученые рассказали, как прожить дольше с помощью кофе
Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
ToDay News Ufa 08:56
Общество
Четверть регионов России введут систему спецпропусков
Федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России.
Газета.Ru 04:00
Армия и оружие
США хотят красть нефть Сирии чужими руками
Чтобы сохранить контроль над сирийской нефтью, США хотят спровоцировать раскол на востоке Сирии.
ФАН 10:24
Авто
Ford показал концептуальный электрокар Ford Mustang Cobra Jet 1400
Автомобиль имеет 1 400 лошадиных сил мощности. Специалисты Ford Performance представили новый гоночный электрокар на базе Ford Mustang.
32CARS.ru 07:20
Кино
3D-мультфильм про Чебурашку создали японцы
Японские мультипликаторы представили короткометражный 3D-мультфильм о Чебурашке, об этом сообщает Anime News Network.
Neva.Today 15:30
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
Общество
На Сахалине принимают указ, который запретит делать ремонт до 15:00
Указ об ограничении шума до 15:00 принимают в Сахалинской области.
РИА Сахалин-Курилы 02:37
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Авто
На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет.
SpeedMe вчера в 01:17
Здоровье
Эксперты предрекли вспышки ВИЧ-инфекции после окончания пандемии
После окончания пандемии COVID-19 в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты.
Известия 17:02
Кино
Смолянин стал одним из главных героев в сериале на федеральном канале
Степан Девонин сыграл роль отца главного героя Саши - Фёдора. Семья главного героя Саши Рябинина - среднестатистическая.
Readovka67.ru вчера в 10:00
Экономика
Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики
Палата представителей США в пятницу приняла пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 18:00
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
Здоровье
WP: эксперт прогнозирует вторую волну пандемии коронавируса в США
Вторая волна распространения коронавируса может начаться в США зимой и стать более тяжелой, чем нынешняя.
ТАСС 21 апреля в 23:16
Общество
«Союзмультфильм» хочет отобрать у Японии права на Чебурашку
Киностудия «Союзмультфильм» намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, переданные японской компании более 15 лет назад, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе киностудии.
Ведомости 16:15
Общество
В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения
Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
REGNUM 18:36
Наука
Лазер использовали для создания деталей из перовскита
Ученые из Университета ИТМО и Дальневосточного федерального университета вместе с иностранными коллегами придумали, как быстро и точно вырезать лазером детали из гагогенидного органо-неорганического перовскита CH3NH3PbI3.
Индикатор 17:22
Технологии
Изоляция не создала проблем с доступом на интернет-ресурсы Европы
Пандемия коронавируса не оказала заметного влияния на DNS (Domain Name System, система доменных имен, отвечает за перевод имен сайтов или адресов электронной почты в IP-адреса), говорится в исследовании Ассоциации регистратур национальных доменов европейских стран CENTR, которая проанализировала регистрации в группе из 12 национальных доменов (в том числе .ru) с января по март 2020 года.
РБК 17:00
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18