Политика

РИА НовостиРИА НовостиДодон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
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Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Известия21:20

Додон прокомментировал решение суда по российскому кредиту: закон завис

Евразия Daily20:19

Президент Молдавии прокомментировал решение КС приостановить соглашение о займе у России

ТАСС14:42

Додон прокомментировал решение КС Молдавии о кредите от России

RT на русском16:14

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

РИА Новости13:21

Президент Молдовы прокомментировал решение КС об отмене кредита от России

Sputnik Молдова17:21

Президент Молдавии прокомментировал решение КС об отмене кредита от России

ИА Красная Весна15:40
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 22:46, Ашберн

КС приостановил закон о кредитном соглашении Молдовы с Российской Федерацией

КП - Молдова13:21
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 22:46, Ашберн
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Транспорт

РЖД ввели новые правила покупки билетов

Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован.
Журналистская правда 02:36
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Общество

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС вчера в 05:01
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Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM 22:21
Общество

Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса

Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:06
2
Экономика

Не все банки разрешат использовать просроченные карты

Многие российские банки могут разрешить россиянам использовать карты без перевыпуска до 1 июля.
Телеканал 360° вчера в 19:34
1
Технологии

Государственную платформу онлайн-обучения интегрируют со «ВКонтакте»

Чиновники планируют интегрировать государственную платформу для дистанционного обучения школьников со "ВКонтакте", пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:40
31
Экономика

Форекс-дилеры переиграли своих клиентов

Форекс-дилеры отмечают рост клиентской базы, при этом по итогам первого квартала чистый убыток клиентов стал самым высоким за три года.
Коммерсантъ 18:27
Здоровье

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели еще 8 человек

59 случаев заражения выявлено в Барнауле, еще 85 — на других территориях Алтайского края. Впервые случаи заражения зафиксированы в Яровом.
Kursk.com 03:07
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Происшествия

В МЧС РФ назвали причину пожаров в четырёх кузбасских сёлах

Кемерово, 24 апреля 2020, 04:44 — REGNUM Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным пожарных, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы.
REGNUM 21:44
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Спорт

10 эффектных шпагатов от профессиональных гимнасток. Выбираем самую впечатляющую растяжку

Гимнастки любят похвастать своей растяжкой, казалось бы, в самых необычных местах.
Чемпионат 21 апреля в 08:10
Энергетика

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru 22:06
5
Технологии

В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса

На сайте мэра Москвы проинформировали о том, что приложение «Социальный мониторинг» теперь можно скачать на личный телефон.
Москва. Северо-Запад 10:35
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Экономика

Минэнерго США предлагает запретить импорт урана из России

Министерство энергетики США предлагает ограничить или запретить импорт российского урана по соображениям национальной безопасности.
ТАСС 22:20
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
2,9K
Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного газа

Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
23
Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
25
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Общество

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели ещё 35 человек

По состоянию на 22 апреля в Красноярском крае зафиксировано 5 летальных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией, 6 человек находились на искусственной вентиляции легких, 48 пациентов прошли курс лечения и выписаны.
Городские новости. Красноярск 03:57
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Армия и оружие

Спикер парламента Чечни объяснил появление федеральных войск в Чечне

Во время онлайн-трансляции на своей странице в Instagram, спикер пояснил, что появление войск связано с проводимыми в регионе учениями, которые были запланированы тремя месяцами ранее.
RuNews24.ru вчера в 05:27
2,1K
Армия и оружие

Режим ЧС введен на американской базе в Джибути из-за коронавируса

Московский Комсомолец 17:30
Общество

Совфед и Минюст проработают вопрос о штрафах за брошенные автомобили

Совет Федерации и Министерство юстиции проработают внесение в обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправок, принятие которых позволит ввести на всей территории страны штрафы, которые сейчас взыскиваются только в некоторых регионах.
РБК 11:31
2
Наука

Для обсессивно-компульсивного расстройства предложили новое лечение

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии и Университета Рохемптона в Лондоне обнаружили, что у людей, которые страдают обсессивно-компульсивным расстройством, повышается иммуномодулин в лимфоцитах.
ToDay News Ufa 11:07
6
Наука

Лазер использовали для создания деталей из перовскита

Ученые из Университета ИТМО и Дальневосточного федерального университета вместе с иностранными коллегами придумали, как быстро и точно вырезать лазером детали из гагогенидного органо-неорганического перовскита CH3NH3PbI3.
Индикатор 17:22
1
Происшествия

В Челябинске суд рассмотрит дело о загрязнении реки Миасс ртутью

Эхо Москвы в Челябинске 12:51
2
Общество

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 19:30
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
5,1K
Шоу-бизнес

Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины

Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru 09:51
10
Политика

МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму

Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
ФАН 11:02
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
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