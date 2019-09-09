Энергетика
РБКДодон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
7 сентября молдавский лидер сообщил, что ему удалось достичь договоренности с Владимиром Путиным о снижении тарифов на газ. В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
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Общество
Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре
Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал выступление певца Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре, которое показалось присутствующим зрителям странным.
Известия 08:03
Происшествия
На Украине взорвалась колонна военной техники
В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники.
Lenta.ru 10:43
Финансы
Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов
Россия за последнее десятилетие в четыре раза увеличила свои золотые резервы и заработала миллиарды долларов благодаря росту стоимости драгоценного металла до шестилетнего максимума.
Lenta.ru 07:20
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
Уже не менее 18 женщин приняли участие в флешмобе, выложив свои фотографии в папахах.
Кавказский узел вчера в 15:42
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».
RT на русском 08:08
Игры
P.T. – Секреты в игре находят спустя годы после удаления
Страшно интересно Недавний проект Кодзимы P.T. даже после удаления из магазина продолжает оставаться объектом интереса для фанатов.
Srnsk 08:12
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Здоровье
Голикова предлагает провести в регионах инвентаризацию здравоохранения
«Регионам придется провести инвентаризацию системы здравоохранения для того, чтобы понять как модернизировать систему обязательного медицинского страхования», — уточнила Голикова.
REGNUM 03:50
Политика
США ещё рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400
RT на русском 09:59
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на слухи о беременности
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о второй беременности. Ее слова приводит телеграм-канал Tatler.
Москва 24 08:22
Футбол
Виталий Лысцов: «„Бенфика“ просила за меня неадекватную сумму»
Новичок «Крыльев Советов» Виталий Лысцов поделился своим опытом выступления в чемпионате Португалии.
Спорт-Экспресс 09:34
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
ТАСС 06:44
Футбол
«Реал» и «Ювентус» ведут борьбу за Эриксена
Этим летом хавбек «Тоттенхэм» Кристиан Эриксен сообщил о желании перейти в мадридский «Реал».
ProstoProSport 08:09
Происшествия
Взрыв самогонного аппарата обрушил стену между квартирами в жилом доме
В Оренбургской области, в городе Новотроицк в одной из квартир трехэтажного жилого дома взорвался самогонный аппарат.
Интерфакс 10:08
Происшествия
В Чувашии школьный автобус попал в ДТП
Школьный автобус столкнулся с легковой автомашиной в Яльчикском районе Чувашии, пострадали два ребенка и взрослый, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 09:21
Происшествия
Напавший на Памфилову признал вину
Напавший на дом главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой признал вину и дал показания.
Газета.Ru 09:12
Политика
Путин обсудил с Миллером вопросы поставок газа в Китай
Владимир Путин предложил рассмотреть также варианты поставки газа в Китай через Монголию и Ямал.
МИР 24 09:00
Шоу-бизнес
Анна Михалкова показала подросшую дочь в день ее рождения
Анна Михалкова показала подросшую дочь в день ее рождения Актриса назвала девочку "дикой кошкой".
Экспресс газета 08:06
Финансы
ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро
Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Космос
Неизвестные сигналы из космоса зарегистрировали китайские астрономы
Астрономы из Китая зарегистрировали неизвестные сигналы из космоса с помощью самого крупного в мире сферического радиотелескопа пятисотметровой апертурой.
Капитал страны 09:43
Шоу-бизнес
Лолита рассказала об условиях брачного контракта с мужем
Рассказала Лолита Милявская и об условиях контракта с Дмитрием Ивановым.
Дни24 01:47
Теннис
Рафаэль Надаль: Медведев еще выиграет свой «Большой шлем»
В финале Надаль в пяти сетах победил российского теннисиста Даниила Медведева. Надаль в четвертый раз выиграл US Open.
Вести.Ru 02:20
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Политика
Сергей Миронов оценил скромность «Единой России»
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов высоко оценил электронное голосование, которое применялось на выборах в Мосгордуму.
REGNUM 08:08
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Футбол
Английские скауты просматривали Дзюбу в матче с Шотландией
На матче сборной России с Шотландией присутствовало несколько представителей скаутских отделов английских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей.
ФАН 07 сентября в 09:32