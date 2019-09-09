Энергетика
РБКДодон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
7 сентября молдавский лидер сообщил, что ему удалось достичь договоренности с Владимиром Путиным о снижении тарифов на газ. В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
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Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone
Традиционно компания представит новую модель iPhone. Предполагается, что будут презентованы сразу три модели смартфона.
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Общество
Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
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Закон об отсрочке Brexit вступил в силу после одобрения Елизаветой II
Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу после того, как его одобрила королева Елизавета II.
Газета.Ru 10:51
Общество
Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре
Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.
RT на русском 10:21
Происшествия
За пытки троим полицейским в Тагиле светит 19 лет колонии
Для полицейских из Нижнего Тагила прокурор потребовал 19 лет колонии на троих.
Первое антикоррупционное 11:03
Культура
Русская живопись стала темой фестиваля циркового искусства «Идол-2019»
Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол", который пройдет в сентябре в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского (БМГЦ), объявил темой мероприятия русскую живопись.
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Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
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Матвиенко: Избирательная система РФ доказала свою состоятельность
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Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Оппозиционеры займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме седьмого созыва, таковы результаты обработки 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий.
Lenta.ru 03:50
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
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Джордж Мартин раскритиковал «Властелина колец»
Культуромания 10:01
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Здоровье
В Тюменской области создают центры амбулаторной онкологической помощи
Заместитель главного врача по качеству добавила, что ежегодно в регионе (без автономных округов) на учет ставят примерно 6,5 тысячи человек, мужчин и женщин поровну.
Тюменская область сегодня 01:34
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
При низкой явке успешную мобилизацию осуществила оппозиция, что привело к значительному расширению представительства в Мосгордуме.
Газета.Ru 10:18
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня вчера в 10:58
Теннис
Надаль назвал игру Медведева невероятной
ТВ Центр 04:57
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.
News.ru вчера в 08:21
Политика
США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Футбол
Сарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в беседе с нападающим команды Криштиану Роналду озвучил ожидаемое количество голов от португальца в новом сезоне, сообщает Tuttosport.
Sport24.ru 05:57
Авто
Рассекречена новая Toyota RAV4 для России
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На IFA 2019 компания Onyx Boox показала электронную книгу Max3
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Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение
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Рэпер Серега захотел украинское гражданство
Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.
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Сергей Миронов оценил скромность «Единой России»
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов высоко оценил электронное голосование, которое применялось на выборах в Мосгордуму.
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Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию
Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.
Bimru.ru вчера в 14:28
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Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Футбол
Юмтити опроверг слухи о переходе в «Арсенал»
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити опроверг слухи о том, что может сменить клуб.
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