Энергетика
ИзвестияДодон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии
Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $ 45 – 50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.
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Автоматически обработано 6988 источников, обновлено в 09:47, Вашингтон
Политика
Миллер назвал основной вопрос переговоров по газу с Украиной
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал главный вопрос поставок газа между Россией и Украиной.
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Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.
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Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Вести.Ru вчера в 20:17
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Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
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Srnsk 08:12
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Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
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Ferrari представила открытый суперкар F8 Spider
Компания Ferrari представила новый суперкар F8 Spider, который заменит в модельной линейке 488 Spider.
Коммерсантъ 03:05
Экономика
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Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
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Кремль отказался комментировать список участников обмена с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать, кто вошел в список граждан, участвовавших в обмене с Украиной.
Коммерсантъ 07:29
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«Манчестер Сити» с 2010 года потратил на трансферы более €1 млрд
Английский клуб "Манчестер Сити" с 2010 года потратил на трансферную кампанию более €1 млрд.
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Passion.ru 05:25
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Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
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В России могут ввести новый православный выходной
Госдума 10 сентября рассмотрит законопроект, который может сделать выходными днями понедельники после Пасхи.
Рамблер 08:13
Финансы
ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро
Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика
Россия предложила ЮНЕСКО учредить премию имени Менделеева
Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии имени Менделеева.
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РИА Новости 05:11
Происшествия
Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре
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Известия 05:44
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
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Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
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Paparazzi.ru 04:05
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Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
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Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве в мае 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.
Интерфакс 05:15
Авто
Показаны дебютные рендеры новой Kia Optima
Пока новая KIA Optima проходит тесты и готовится к премьере, публика визуализирует и представляет седан в деталях.
Автоновости дня 04:29