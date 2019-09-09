Энергетика
ИзвестияДодон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии
Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $ 45 – 50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
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