Энергетика

ИзвестияИзвестияДодон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии

Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $ 45 – 50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.
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Додон заявил о скидке до 70 долларов на российский газ для Молдавии

РИА Новости06:26

Додон: цена на российский газ для Молдавии снизится на $10-15 с 1 октября

ТАСС07:55

Цена на газ и вопрос транзита: что говорит президент Молдовы

Sputnik Молдова07:24

Додон заявил о льготной цене на российский газ для Молдавии

RT на русском16:17

Додон рассказал, какую скидку получит Молдавия на российский газ

Коммерсантъ07:42

Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии

РБК09:14

Молдавия выбила скидку на российский газ

Lenta.ru08:57
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон

Президент Молдовы не допустил роста тарифа на газ на 50%

КП - Молдова18:00
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
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Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдавии с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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