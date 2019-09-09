Энергетика
РБКДодон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
7 сентября молдавский лидер сообщил, что ему удалось достичь договоренности с Владимиром Путиным о снижении тарифов на газ. В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:33, Вашингтон
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:33, Вашингтон
Политика
В США начали расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в Конгрессе США инициировали расследование сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины, чтобы оно помогло ему в президентской кампании в 2020 году.
Реальное время вчера в 14:28
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Экономика
Авиабилеты подорожали на четверть
Средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
Lenta.ru вчера в 21:46
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Происшествия
Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Наука
Ученые обнаружили механизм, обезвреживающий вирус СПИД
Группа российских, британских, финских, швейцарских и американских ученых обнаружила механизм, обезвреживающий молекулу вируса СПИД, сообщил Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ).
Вечерняя Москва вчера в 21:17
Общество
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
REGNUM вчера в 19:04
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru вчера в 02:14
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
RT на русском вчера в 20:47
Политика
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности выборного процесса.
РИА Новости вчера в 23:45
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости 08 сентября в 22:24
Происшествия
Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека
Вести.Ru вчера в 16:29
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
Росбалт вчера в 07:49
Политика
США вернули Украине похищенную нацистами картину советского художника
Американская сторона возвращает Украине картину русского и советского художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которая была похищена во времена Великой Отечественной войны.
Lenta.ru вчера в 22:57
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
Уже не менее 18 женщин приняли участие в флешмобе, выложив свои фотографии в папахах.
Кавказский узел 08 сентября в 15:42
Шоу-бизнес
Водонаева жалеет об отказе от роли в фильме «Неадекватные люди»
Телепрограмма вчера в 15:59
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия
Три человека погибли при стрельбе в Нидерландах
ТАСС вчера в 15:24
Политика
Отмена визита Трампа обошлась Дании в $600 000
Датская полиция потратила четыре миллиона крон ($600 тысяч) на подготовку к визиту в страну президента США Дональда Трампа, впоследствии отменённому.
News.ru вчера в 18:05
Кино
Видео дня: Из «Один дома» сделали триллер о серийном убийце
Авторы YouTube-канала Corridor представили, как бы выглядела семейная комедия Криса Коламбуса "Один дома" с рейтингом R. Они перемонтировали и переозвучили картину, добавили кровь, зловещую музыку, и в итоге из милой рождественской истории получился триллер о юном серийном убийце.
КиноПоиск вчера в 09:10
Происшествия
В Иркутской области ищут пропавшего в лесах подростка
ТАСС вчера в 22:48
Общество
Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати
В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.
REGNUM вчера в 09:48
Армия и оружие
КНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
Известия вчера в 19:26