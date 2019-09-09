7 сентября молдавский лидер сообщил, что ему удалось достичь договоренности с Владимиром Путиным о снижении тарифов на газ. В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.

Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии

Политика Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17 Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.

Происшествия Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.

Футбол Россия — Казахстан: Мариу Фернандес открыл счет в концовке встречи Защитник сборной России Мариу Фернандес открыл счет в отборочном матче Евро-2020 против команды Казахстана.

Политика В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».

Политика Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.

Политика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Общество Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.

Гаджеты Умный телевизор Redmi TV поступает в продажу Сегодня в Китае состоится первая распродажа умного телевизора Redmi TV, который был представлен в конце августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

Происшествия Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34 Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Политика На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование» Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Спорт Иванюк стал вторым в прыжках в высоту во встрече сборных Европы и США Российский легкоатлет Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту в матчевой встрече между сборными Европы и США в Минске.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.

Экономика Минимальную цену на сигареты предложили установить в России Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.

Хоккей Форвард «Нью-Джерси» Заха может перейти в «Авангард» Как сообщает «Спорт-Экспресс», российский клуб проявляет интерес к форварду «Нью-Джерси» Павлу Заха.

Здоровье В Китае у женщины на ресницах развелись клещи В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.

Футбол Сборная Германии обыграла Северную Ирландию в матче отбора Евро-2020 Сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Политика Действующие губернаторы побеждают на выборах глав регионов России Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.

Происшествия В Краснодаре умер ребёнок, на которого в детском саду упало дерево Ребёнок, пострадавший при падении дерева в детсаду Краснодара, скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.

Происшествия В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.

Происшествия В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Футбол Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе Лучшим тренером августа в ФНЛ по версии Футбольной национальной лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.