Энергетика

РБКРБКДодон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии

7 сентября молдавский лидер сообщил, что ему удалось достичь договоренности с Владимиром Путиным о снижении тарифов на газ. В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
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Додон заявил о скидке до 70 долларов на российский газ для Молдавии

РИА Новости06:26

Додон: цена на российский газ для Молдавии снизится на $10-15 с 1 октября

ТАСС07:55

Цена на газ и вопрос транзита: что говорит президент Молдовы

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Додон заявил о льготной цене на российский газ для Молдавии

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Додон рассказал, какую скидку получит Молдавия на российский газ

Коммерсантъ07:42

Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии

РБК09:14

Молдавия выбила скидку на российский газ

Lenta.ru08:57
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Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
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Сегодня в Китае состоится первая распродажа умного телевизора Redmi TV, который был представлен в конце августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
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В Чечне задержали двух певцов за песни «сомнительного содержания»

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Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.
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Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.
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Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
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В Китае у женщины на ресницах развелись клещи

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Сборная Германии обыграла Северную Ирландию в матче отбора Евро-2020

Сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
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Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.
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В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
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Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдавии с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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