Энергетика
РБКДодон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
7 сентября молдавский лидер сообщил, что ему удалось достичь договоренности с Владимиром Путиным о снижении тарифов на газ. В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
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Политика
Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17
Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
Труд 03:59
Происшествия
Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.
Телеканал 360° вчера в 06:48
Футбол
Россия — Казахстан: Мариу Фернандес открыл счет в концовке встречи
Защитник сборной России Мариу Фернандес открыл счет в отборочном матче Евро-2020 против команды Казахстана.
Спорт-Экспресс 16:29
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ 15:36
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Футбол
Видео дня: защитнику «Уикома» удались два «сухих листа» за матч
Футболисты называют такие мячи сухими листами.
Советский спорт 15:24
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru 15:17
Гаджеты
Умный телевизор Redmi TV поступает в продажу
Сегодня в Китае состоится первая распродажа умного телевизора Redmi TV, который был представлен в конце августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
iXBT.com 17:01
Происшествия
Напавший на дом Памфиловой признал вину
РИА Новости 08:56
Происшествия
Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Lenta.ru 09:18
Политика
На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»
Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.
Ведомости 17:02
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Спорт
Иванюк стал вторым в прыжках в высоту во встрече сборных Европы и США
Российский легкоатлет Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту в матчевой встрече между сборными Европы и США в Минске.
RT на русском 15:18
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:21
Происшествия
В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС
Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.
ТАСС 13:49
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Хоккей
Форвард «Нью-Джерси» Заха может перейти в «Авангард»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», российский клуб проявляет интерес к форварду «Нью-Джерси» Павлу Заха.
ProstoProSport 10:04
Здоровье
В Китае у женщины на ресницах развелись клещи
В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.
Известия вчера в 23:54
Футбол
Сборная Германии обыграла Северную Ирландию в матче отбора Евро-2020
Сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:48
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета 16:10
Политика
Действующие губернаторы побеждают на выборах глав регионов России
Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.
RT на русском 02:57
Происшествия
В Краснодаре умер ребёнок, на которого в детском саду упало дерево
Ребёнок, пострадавший при падении дерева в детсаду Краснодара, скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.
RT на русском 05:48
Происшествия
В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель
В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
Коммерсантъ 05:12
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Футбол
Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе
Лучшим тренером августа в ФНЛ по версии Футбольной национальной лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.
Чемпионат 04:27
Происшествия
Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека
Накануне сотрудникам Береговой охраны США удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды перевернувшегося судна, перевозившего автомашины, напоминает ТАСС.
Вести.Ru 16:29