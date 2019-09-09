Энергетика
РБКДодон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
7 сентября молдавский лидер сообщил, что ему удалось достичь договоренности с Владимиром Путиным о снижении тарифов на газ. В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
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Происшествия
Напавший на дом Памфиловой признал вину
РИА Новости 08:56
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
Политика
США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Происшествия
В Японии 20 человек пострадали из-за тайфуна «Факсай»
Как сообщает ТАСС, авиакомпании Японии к настоящему моменту отменили 139 внутренних рейсов, которые вылетают из токийских аэропортов Ханэда и Нарита.
Мойка78 вчера в 23:05
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Политика
Миллер назвал условие продажи газа Украине со скидкой
Как отметил глава "Газпрома" уже по завершению встречи особенно детально обговаривали вопрос того, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту.
Газета.Ru 10:21
Политика
В Словакии перенесли заседание парламента по вотуму недоверия премьеру
Внеочередное заседание парламента Словакии, на котором по предложению оппозиции должна была идти речь о недоверии премьеру Петеру Пеллегрини, вновь, как и в пятницу, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщил журналистам спикер Андрей Данко.
РИА Новости 09:15
Баскетбол
Определились четвертьфинальные пары ЧМ по баскетболу
Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по баскетболу 2019 года, который проходит в Китае.
RT на русском 11:07
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Наука
Древний континент обнаружили под современной Европой
Ученые выяснили, что образовавшийся почти четверть миллиарда лет назад континент сейчас буквально находится под Европой.
ТВ Центр 09:14
Футбол
С «Крыльев Советов» взыскали долг в 6,6 млн рублей за чартеры
ООО «Урал-Менеджмент» взыскало с ФК «Крылья Советов» 6,6 млн руб. долга за услуги по перевозке команды чартерными рейсами.
Евро-футбол.ру 10:57
Политика
Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Кино
Джордж Мартин раскритиковал «Властелина колец»
Культуромания 10:01
Политика
Беглов победил на выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 100 процентов протоколов.
Lenta.ru 10:15
Армия и оружие
В Минобороны Украины рассказали о состоянии здоровья вернувшихся моряков
"В настоящее время состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:32
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Финансы
Официальный курс евро упал на 56 копеек
Как отмечается, курс евро снизился на 55,83 коп. и составил 72,33 руб. В свою очередь, курс доллара уменьшился на 42,83 коп. до 65,5698 руб.
Газета.Ru 05:35
Происшествия
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево
Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости 05:55
Политика
Глава Роскомнадзора обвинил Facebook в двойных стандартах
В Роскомнадзоре заявили о двойных стандартах в действиях социальной сети Facebook по вопросу о политической рекламе.
Москва 24 10:49
Политика
Лавров пошутил про авторитет на встрече с Вышинским
Газета.Ru 11:35
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли члены участковой избирательной комиссии
Члены избирательной комиссии и наблюдатель погибли в дорожно-транспортом происшествии, сообщила краевая избирательная комиссия 9 сентября.
REGNUM 05:49
Кино
«Каро» откроет в своих кинотеатрах магазины с комиксами
Sostav.ru 02:55
Общество
Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака
Эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А в сухих завтраках нескольких марок.
РБК 03:13
Политика
Матвиенко заявила о состоятельности избирательной системы в России
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко оценила итоги единого дня голосования, прошедшего в России 8 сентября.
Политическая Экспертиза 09:01