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Додон: стремительный рост цен на газ приведет к экономической катастрофе в Молдавии

Экс-президент республики Игорь Додон заявил, что жителей Молдавии ждет экономическая катастрофа, если цена на спотовый газ на рынке утроится, как прогнозируют европейские эксперты.
ПРАЙМ
"По прогнозам европейских экспертов, зимой стоимость природного газа может достигнуть 3,5 тысячи долларов. Если спотовая цена на газ утроится, будущей зимой нас ждет настоящая социальная и экономическая катастрофа", - написал Додон в Telegram-канале.
РИА Новости
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября.
РИА Новости
"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Додон предрёк экономическую катастрофу в случае утроения цены на газ
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Додон заявил об экономической катастрофе Молдавии при трехкратном росте цен на газ
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Додон: Молдавию ждёт экономическая катастрофа, если спотовая цена на газ утроится
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Додон: стремительный рост цен на газ приведет к экономической катастрофе в Молдавии
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Додон предрек Молдавии экономическую катастрофу из-за цен на газ
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