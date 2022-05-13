"По прогнозам европейских экспертов, зимой стоимость природного газа может достигнуть 3,5 тысячи долларов. Если спотовая цена на газ утроится, будущей зимой нас ждет настоящая социальная и экономическая катастрофа", - написал Додон в Telegram-канале.
"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщило Минобороны РФ.