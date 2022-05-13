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Додон заявил об экономической катастрофе Молдавии при трехкратном росте цен на газ

Было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых для того, чтобы уменьшить темпы инфляции, сообщил глава Нацбанка Октавиан Армашу ранее.
ПРАЙМ
"По прогнозам европейских экспертов, зимой стоимость природного газа может достигнуть 3,5 тысячи долларов. Если спотовая цена на газ утроится, будущей зимой нас ждет настоящая социальная и экономическая катастрофа", - написал Додон в Telegram-канале.
РИА Новости
"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
РИА Новости
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября.
РИА Новости

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Додон: Молдавию ждёт экономическая катастрофа, если спотовая цена на газ утроится
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