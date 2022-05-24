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Додона задержали на 72 часа по делу о госизмене

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям, в том числе о государственной измене, сообщает Deschide.md.
РБК
Политика подозревают в получении крупной взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка в 2019 году.
Аргументы и Факты
На записи видно, что Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам Реницэ, была крупная сумма.
Ведомости
В период правления Игоря Додона и ПСРМ Молдавия восстановила партнерские отношения с Россией, прерванные прозападным правительством под управлением демократов.
Евразия Daily

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