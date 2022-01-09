Lenta.ruДо двух третей компаний в России могут повысить зарплаты сотрудникам в 2022 годуДо двух третей российских компаний могут повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году.Lenta.ruНекоторые компании повысили зарплаты сотрудникам еще в конце 2021 года.ТАССВ сервисе Superjob отметили, что повышать зарплаты планирует почти треть компаний.ТАССВ компании отметили, что более года работодатели испытывают сложности с привлечением и удержанием персонала.Псковская Лента НовостейЧитать далееСвернутьАБНАБНГазета.RuYakutsk.ruГЛАС.RUПетербургский дневникЭкономика сегодняНародные новостиНовые ИзвестияКомсомольская правдаФАНРамблерЦарьградREGNUMUfaTime.ruПодробнее о событииВ 2022 году 67% российских компаний хотят увеличить заработные платы сотрудникамBanki Loans04:08Эксперты: до двух третей компаний в РФ планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 годуТАСС23:05Самое цитируемоеДо двух третей компаний в России могут повысить зарплаты сотрудникам в 2022 годуLenta.ru02:55Более 60% работодателей в России планируют повысить зарплаты сотрудникамЭкономика сегодня01:52Две трети компаний в РФ планируют поднять зарплаты сотрудникам в 2022 годуАБН01:28Сотрудники большинства компаний в России могут рассчитывать на повышение зарплатыФАН01:27До двух третей работодателей в России могут повысить зарплату сотрудникам в 2022 годуВедомости04:00Показать ещёОценить471Поделиться