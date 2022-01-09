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До двух третей компаний в России могут повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году

До двух третей российских компаний могут повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году.
Lenta.ru
Некоторые компании повысили зарплаты сотрудникам еще в конце 2021 года.
ТАСС
В сервисе Superjob отметили, что повышать зарплаты планирует почти треть компаний.
ТАСС
В компании отметили, что более года работодатели испытывают сложности с привлечением и удержанием персонала.
Псковская Лента Новостей

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В 2022 году 67% российских компаний хотят увеличить заработные платы сотрудникам
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До двух третей компаний в России могут повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году
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