Локомотив сыграет с Зенитом в 11-м туре премьер-лиги в Москве. После десяти туров Зенит лидирует в турнирной таблице с 23 очками. У Локомотива на три очка меньше и пятое место.

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Политика В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов ответил на слухи о своем романе с моделью Позднее появились слухи, что у певца закрутился роман с 21-летней моделью, которые ему пришлось комментировать лично.

Авто Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в РФ За три года машины прошла свыше 1 млн километров, и за это время двигателю делали два капитальных ремонта.

Киберспорт Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2 Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил игроков обновлённого состава по Dota 2. Ранее экс-капитан Роман RAMZEs Кушнарёв перешёл в американскую Evil Geniuses, а Павел 9pasha Хвастунов продолжает карьеру в Natus Vincere.

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.

Происшествия В Германии задержали французского «человека-паука» В Германии задержали 57-летнего французского альпиниста Алена Робера, также называемого в СМИ «человеком-пауком», после подъема на высотное здание.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Происшествия Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.

Происшествия В Черновцах родился ребенок с двумя головами В Черновцах в ночь на 28 сентября родились сиамские близнецы.

Общество Израильские полицейские и пожарные приехали в Умань спасать хасидов Эксперты по пожарной безопасности министерства общественной безопасности Израиля сразу начали активную профилактическую работу среди хасидов, в частности детей, проведя информационно-разъяснительный рейд.

Общество Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Общество Медведев поручил пересмотреть потребительскую корзину Переход на потребительскую корзину с базовым продуктовым набором поручил проработать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Политика Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A70s с 64-Мп камерой Поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Камеры За фото - и видео-съемку отвечает тройная основная камера, включающая: главный модуль на 64 Мп (f / 1.8) с фирменным сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1; широкоугольный модуль на 8 Мп (f / 2.2, 123 °); датчик для измерения глубины на 5 Мп (f / 2.2).

Армия и оружие Хуситы заявили, что взяли в плен несколько тысяч саудовских военных Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) за несколько месяцев взяли в плен несколько тысяч солдат и офицеров Саудовской Аравии в ходе масштабной военной операции в районе пограничного саудовского города Нажран, заявил официальный спикер вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сарии в эфире повстанческого телеканала.

Политика Россия предложила проводить заседания Генассамблеи ООН не в США По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, в ответ на невыдачу американских виз российской делегации Москва предложила проводить заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению не на территории Соединенных Штатов.

Политика После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.

Кино Человек-паук остался в киновселенной Marvel Человек-паук остался в киновселенной Marvel после состоявшейся сделки правообладателя Sony со студией Кевина Файги.

Армия и оружие В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США Говоря о К-186 «Омск», портал напоминает, что такая АПЛ способна переносить до 24 ракет П-700 «Гранит», а подобное сочетание оружия еще во время холодной войны считалось «кошмаром авианосца».