РПЛ

Советский спортСоветский спорт«Локомотив» примет «Зенит» в 11-м туре премьер-лиги

Локомотив — Зенит
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
  
20
Игнатьев
  
5
Хёведес
  
14
Чорлука
  
31
Рыбус
  
6
Баринов
  
27
Серкейра
  
7
Крыховяк
  
17
Жемалетдинов
  
9
Смолов
  
23
Мариу
  
99
Лунев
  
6
Иванович
  
15
Караваев
  
44
Ракицкий
  
3
Сантос
  
18
Жирков
  
27
Оздоев
  
5
Барриос
  
22
Дзюба
  
7
Азмун
  
11
Дриусси
  
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
Локомотив сыграет с Зенитом в 11-м туре премьер-лиги в Москве. После десяти туров Зенит лидирует в турнирной таблице с 23 очками. У Локомотива на три очка меньше и пятое место.
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