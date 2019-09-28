РПЛ
Gazeta.SPb«Зенит» в матче с «Локомотивом» поддержит две тысячи болельщиков
Около двух тысяч болельщиков поддержат «Зенит» в матче с «Локомотивом». Команды встретятся на стадионе «РЖД Арене» в Москве 28 сентября. Встреча пройдет в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Космос
Астрономы NASA показали, как черная дыра растерзала звезду
РЕН ТВ вчера в 08:09
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Происшествия
МВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах
МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах.
Газета.Ru 10:12
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:39
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Происшествия
Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом
Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Энергетика
«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва
Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru 09:07
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Гаджеты
Видеокарта Radeon RX 5700 XT Liquid Devil оснащена водоблоком
Компания PowerColor, как ожидается, скоро выпустит видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil со штатным модулем жидкостного охлаждения.
Игромания.ру вчера в 13:22
Космос
В октябре астероид уничтожит Землю
Территория новостей 05:20
Авто
На вторичном авторынке России сменился лидер
Автоновости дня 07:13
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Религия
РПЦ выступила против дополнительного выходного для россиян
В Русской православной церкви заявили, что еще один выходной россиянам не нужен, так как в стране и так немало праздников.
URA.Ru 09:02
Происшествия
Глава УФСБ по Москве донес в прокуратуру на судей
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Lenta.ru 08:18
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош в самолете
Вечерняя Москва вчера в 16:39
Политика
Лидер Грузии выступила за диалог с Россией
Как передаёт ТАСС, вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили также высказалась за продолжение диалога с Россией.
RT на русском 10:10
Футбол
Гол Черышева принес «Валенсии» победу в Бильбао
Вести.Ru 09:16
Авто
Бюджетная версия Toyota Land Cruiser 200 доехала до дилеров
Новинка является бюджетным аналогом легендарного Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru 26 сентября в 05:37
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ
Газета.Ru 08:54
Происшествия
Сенатору отказали в возбуждении дела из-за пародии курского комика
Управление Следственного комитета по Курской области отказало сенатору Александру Михайлову в возбуждении уголовного дела о клевете из-за пародийных роликов курского комика Антона Сасина.
Pravda.Ru 09:47
Гаджеты
Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа
По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra 06:08
Армия и оружие
На Западе оценили видео с пуском «смертоносного оружия» России
Видео ракетного запуска издание называет "страшным моментом", а саму ракету Х-35 характеризует как "смертоносное оружие" причем в "новейшем воплощении".
Российская газета 04:58
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12