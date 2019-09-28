Лига чемпионов
Советский спортДогонит ли Семин Семака и другие интриги 11-го тура
По сути, Семин пожертвовал Кубком ради двух ключевых испытаний. После Зенита красно-зеленые примут на своем поле Атлетико. И если в Лиге чемпионов Локо постарается отстоять в Москве первое место в группе, то в РПЛ имеет шанс догнать лидера таблицы.
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«Локомотив» — «Зенит». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч РПЛ 28 сентября 2019 года
LiveSport.ru26 сентября в 21:00
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