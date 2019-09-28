По сути, Семин пожертвовал Кубком ради двух ключевых испытаний. После Зенита красно-зеленые примут на своем поле Атлетико. И если в Лиге чемпионов Локо постарается отстоять в Москве первое место в группе, то в РПЛ имеет шанс догнать лидера таблицы.

Догонит ли Семин Семака и другие интриги 11-го тура

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