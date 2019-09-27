Лига чемпионов

SM NewsSM NewsБитва лидеров РПЛ: букмекеры верят в «Зенит» больше, чем в «Локомотив»

Локомотив — Зенит
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
20′
Гжегож Крыховяк
48′
60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
Участники Лиги чемпионов от России выявят сильнейшего в очном противостоянии. В субботу, 28 сентября стартует 11 тур Российской премьер-лиги. В этот день также состоится противостояние двух лидеров российского футбола последних лет – московского «Локомотива» и санкт-петербургского «Зенита».
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