Лига чемпионов
SM NewsБитва лидеров РПЛ: букмекеры верят в «Зенит» больше, чем в «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
|20′
Гжегож Крыховяк
|48′
|60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
|70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
6
Баринов
7
Крыховяк
27
Серкейра
23
Мариу
9
Смолов
99
Лунев
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
20
Мак
27
Оздоев
5
Барриос
3
Сантос
22
Дзюба
11
Дриусси
14
Кузяев
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
Участники Лиги чемпионов от России выявят сильнейшего в очном противостоянии. В субботу, 28 сентября стартует 11 тур Российской премьер-лиги. В этот день также состоится противостояние двух лидеров российского футбола последних лет – московского «Локомотива» и санкт-петербургского «Зенита».
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