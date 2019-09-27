Участники Лиги чемпионов от России выявят сильнейшего в очном противостоянии. В субботу, 28 сентября стартует 11 тур Российской премьер-лиги. В этот день также состоится противостояние двух лидеров российского футбола последних лет – московского «Локомотива» и санкт-петербургского «Зенита».

Битва лидеров РПЛ: букмекеры верят в «Зенит» больше, чем в «Локомотив»

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Политика Джонсона подозревают в злоупотреблениях Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать фигурантом уголовного дела.

Здоровье Как распознать микроинсульт, рассказали врачи Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.

Политика В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.

Космос Луна может быть «ловушкой» для инопланетной жизни Луна может представлять собой гигантскую "ловушку" для органики, среди которой могут быть следы инопланетной жизни.

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Армия и оружие СМИ Китая рассказали про российский «кошмар авианосца» США В издании отмечается, что дальность ракеты составляет 650 км. При этом авианосцы США способны контролировать вокруг себя зону в 550 км. Также в данном СМИ подозревают, что ракета, выпущенная российской субмариной, может быть оружием для нападения на американский авианосец.

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