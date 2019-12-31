Экономика
ТК ЗвездаВ «Нафтогазе» оценили заключенный контракт с РФ
Соглашения, которые были подписаны с Россией, снимают многочисленные риски, в том числе - для финансовой системы Украины. Так оценили заключенный накануне контракт по транзиту газа в НАК «Нафтогаз».
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Общество
Гон заявил, что покинул Японию из-за «политического преследования»
Находившийся под домашним арестом в Японии экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования", и подтвердил, что находится в Ливане.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Общество
Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
Армия и оружие
Помпео объяснил авиаудары США в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщилПомпео на странице в Twitter.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Общество
Эксперты назвали способы попасть в бизнес-класс в самолете
Специалисты рассказали, как увеличить свои шансы попасть в бизнес-класс в самолете с билетом эконома, сообщает The Express.
Футбол
«Астон Вилла» заинтересована в Дринкуотере
Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер, выступавший последние полгода за «Бернли» на правах аренды, может оказаться в «Астон Вилле».
Политика
Украина заявила о завершении «переговорного марафона» с «Газпромом»
Глава «Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook сообщил о завершении в Вене «переговорного марафона» с «Газпромом» по вопросу подписания нового контракта на транзит газа, а также мирового соглашения по всем судебным спорам.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com
«27 декабря 2019 года ФАС возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B.V.», — говорится в сообщении.
Финансы
Укрепил позиции за год: рубль вырос на 9,3% и 11,3% к доллару и евро
Как отмечает телеканал «360», за один доллар к концу 2019 года давали 61,99 рубля, за евро — 69,47 рубля.
Происшествия
В Петербурге арестовали подозреваемых в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчин, которые являются подозреваемыми в подготовке терактов.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат
Футбол
Экс-игрок «Зенита» Халк не перейдет в «Эспаньол»
Нападающий "Шанхай Шанган" Халк не перейдет в "Эспаньол", сообщает Marca. Об этом проинформировал директор "Эспаньола" Руфете.
Происшествия
Хирурги сожгли больную раком пациентку во время операции
Врачи перед началом операции обработали кожу онкобольной женщины антисептиком на основе алкоголя, после чего взялись за электрический скальпель.
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Милонов предложил главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову наказывать водителей, злоупотребляющих аварийным сигналом, а также промоутеров и велосипедистов, способствующих образованию пробок на дорогах.
Шоу-бизнес
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Футбол
Защитник «Манчестер Юнайтед» Байи приступил к тренировкам после травмы
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи возобновил тренировки с командой, сообщает пресс-служба манкунианского клуба.
Политика
Под Новый год омский губернатор вспомнил уход Ельцина
Без малого 20 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент России Борис Ельцин в новогоднем обращении заявил о своем намерении досрочно уйти в отставку.
Кино
Составлен список фильмов для просмотра в новогодние праздники
Обозреватель британской газеты Independent Александра Поллард составила топ-20 фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние праздники.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Наука
Опубликован проект европейского кильватерного ускорителя частиц
EuPRAXIA (European Plasma Research Accelerator with eXcellence In Applications — Европейский плазменный исследовательский ускоритель с выдающимися приложениями) — это международный проект строительства нового ускорительного комплекса с фокусом на прикладные задачи.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Здоровье
Третьим лицам хотят разрешить посещение пациентов в реанимации
Минздрав собирается разрешить навещать граждан в реанимации не только близким родственникам и членам их семей, но и третьим лицам.