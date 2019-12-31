Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ «Нафтогазе» оценили заключенный контракт с РФ

Соглашения, которые были подписаны с Россией, снимают многочисленные риски, в том числе - для финансовой системы Украины. Так оценили заключенный накануне контракт по транзиту газа в НАК «Нафтогаз».
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Подписанные с РФ соглашения снимают риски для финансовой системы Украины - «Нафтогаз»

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