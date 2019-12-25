Энергетика
Lenta.ruДоговор с Украиной назвали поражением «Газпрома»
Подготовленный к подписанию договор на транзит газа через Украину выглядит поражением «Газпрома», если верить размеру доходов Киева, который назвал украинский министр энергетики Алексей Оржель. К такому выводу пришел «Коммерсантъ».
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$ 15 млрд или $ 6 млрд: «Нафтогаз» и «Газпром» спрятали тарифы от «патриотов»
Евразия Daily25 декабря в 04:06
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Происшествия
Кузбассовец незаконно срубил более 700 елей, чтобы продать их
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Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Происшествия
Названо количество выживших в авиакатастрофе в Казахстане
В авиакатастрофе с самолетом Fokker-100 выжили 60 человек.
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В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
В Петербурге на воду спустили подводную лодку "Волхов", построенную для Тихоокеанского флота.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе
Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
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Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисы
Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Хоккей
Сборная России на старте молодёжного чемпионата мира проиграла Чехии
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США «распечатали кубышку, чтобы наказать русских». Не получилось
Результат получился не очень приятным: общение журналистов с экспертами из финансовой сферы и инвесторами выявило определенное расхождение между ожиданиями и реальностью, которые могут привести к довольно забавным сюрпризам — в следующем году или чуть позже.
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Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату
В четверг в интервью изданию Sport24 Федор Емельяненко признался, что для него брат Александр "мертв", но он молится за то, чтобы тот снова стал живым.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Политика
В МИД РФ пообещали ответить США на санкции против «Северного потока-2»
ГЛАС уже сообщал о том, что договоренности России и Украины по газу могут смягчить санкции США.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Общество
Росстат опубликовал прогнозы по численности населения в России
Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036-го уменьшится до 142,993 миллиона, следует из среднего варианта прогноза Росстата.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Общество
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Происшествия
Омич, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным
Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
Экономика
Частные инвесторы оценили рынок
Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек.
Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер" в рамках 19-го тура английской футбольной премьер-лиги и продлил беспроигрышную серию в турнире в нынешнем сезоне до 18 матчей.
Футбол
Иско отказал «Челси» и хочет перейти в «Манчестер Сити»
Полузащитник мадридского "Реала" Иско отказался от трансфера в лондонский "Челси".
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты
Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Армия и оружие
Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка
Общество
Электронные трудовые книжки обеспечат сохранность сведений о стаже
Переход к электронным трудовым книжкам позволит исключить ситуации, когда работники утрачивают сведения о своем трудовом стаже и вынуждены самостоятельно восстановливать данных о том, где и сколько они работали.
Происшествия
Семья Арашуковых сбежала из России из-за новых уголовных дел
Родственники бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова уехали из страны, так как против них были возбуждены уголовные дела.