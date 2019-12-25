Энергетика

Lenta.ruLenta.ruДоговор с Украиной назвали поражением «Газпрома»

Подготовленный к подписанию договор на транзит газа через Украину выглядит поражением «Газпрома», если верить размеру доходов Киева, который назвал украинский министр энергетики Алексей Оржель. К такому выводу пришел «Коммерсантъ».
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«Газпром» заключил с Украиной невыгодный для себя контракт

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Украина заработает на «Газпроме»

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