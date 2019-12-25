Энергетика

Lenta.ruLenta.ruДоговор с Украиной назвали поражением «Газпрома»

Подготовленный к подписанию договор на транзит газа через Украину выглядит поражением «Газпрома», если верить размеру доходов Киева, который назвал украинский министр энергетики Алексей Оржель. К такому выводу пришел «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

«Газпром» заключил с Украиной невыгодный для себя контракт

Актуальные Новостивчера в 04:59

Вахтанг Джанашия, политолог: Газовое соглашение

Газета Metroвчера в 04:27

Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома»

Телеканал 360°24 декабря в 20:15

Украина сможет заработать благодаря «Газпрому»

ГЛАС.RUвчера в 03:58

Договор с Украиной назвали поражением «Газпрома»

Lenta.ruвчера в 01:17

$ 15 млрд или $ 6 млрд: «Нафтогаз» и «Газпром» спрятали тарифы от «патриотов»

Евразия Dailyвчера в 04:06

Украина заработает на «Газпроме»

Коммерсантъ24 декабря в 13:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:35, Ашберн
Армия и оружие

Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер

Политическая Экспертиза 11:32
Футбол

Игрок «Манчестер Юнайтед» Мактоминей получил травму колена

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей получил травму в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1). Как сообщил главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, хавбек повредил связку колена и покинул поле после первого тайма.
Sport24.ru 16:28
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Происшествия

В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»

В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Известия 18:49
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 16:44
Армия и оружие

Ракета «Рокот» со спутниками на борту запущена с космодрома Плесецк

«В пятницу, 27 декабря, в 02:11 мск с пусковой установки № 3 площадки № 133 космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчётом Космических войск ВКС осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
RT на русском 18:35
Футбол

Бакаев назвал главные причины неудачной игры «Спартака» в 2019 году

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, почему «красно-белые» показывали невнятный футбол перед отставкой Олега Кононова.
NewInform 18:49
Общество

Умерла худрук театра «Современник» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек, сообщила "Интерфаксу" заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.
Интерфакс 12:11
Экономика

Украинское правительство обязало «Нафтогаз» заплатить 8,5 млрд гривен в бюджет государства

«АО НКО «Нафтогаз Украины» не позднее 27 декабря 2019 года направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд гривен на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году», — указано в решении правительства.
Новостной фронт 12:52
Космос

«Юйту-2» путешествует по обратной стороне Луны

Российская газета 15:04
Политика

Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

РИА Новости 14:54
Общество

Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
РИА Новости 17:30
Футбол

В Орле появится футбольный манеж за 450 миллионов рублей

Полная стоимость стадиона составляет 450 миллионов рублей.
RuNews24.ru 14:31
Экономика

Пенсионный фонд закупил российский софт на 70 млн рублей

Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
Ведомости вчера в 15:17
Единоборства

Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Российская газета 11:04
Политика

Захарова назвала травлей действия Эстонии в отношении Sputnik

Известия 08:41
Происшествия

В ФБК начались обыски, Навального задержали

В августе и осенью в ФБК и у соратников Навального в разных городах проводили обыски по уголовному делу об отмывании денег через фонд.
Труд 05:40
Хоккей

Канада победила США на молодежном ЧМ по хоккею

Интерфакс-Спорт 15:39
Технологии

В России приняты первые стандарты в области искусственного интеллекта

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает о том, что в нашей стране утверждены первые национальные стандарты в области искусственного интеллекта (ИИ).
3DNews вчера в 10:27
Экономика

Что изменится в жизни россиян с января 2020 года

В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года.
ТАСС 16:01
Общество

Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Известия 16:49
Наука

Ученые выяснили, достаточно ли энергии для собственного существования вырабатывает человечество

Ученые из Международного института прикладного системного анализа в Австрии подсчитали, соответствуют ли объемы производимой на Земле энергии нуждам человечества.
Naked Science 07:12
Авто

Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства

Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Tvoe-avto.com 04:39
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцах актрисы «на шесте»

RuNews24.ru 18:54
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Давосе

LiveSport.ru 23 декабря в 16:28
Армия и оружие

Шойгу рассказал о полном восстановлении системы подготовки офицеров

По словам Шойгу, подготовка офицерского состава в сегодняшней армии восстановлена полностью, как среди выпускников военных училищ, так и среди бывших подопечных военных академий.
ФАН вчера в 12:56
Происшествия

В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов

По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.
Российская газета 01:40
Шоу-бизнес

Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
РЕН ТВ 06:11
Шоу-бизнес

Асмус снялась в откровенном клипе с Егором Кридом и попала под критику

Актриса Кристина Асмус вновь стала объектом критики из-за съемок в откровенной сцене, которая на этот раз появилась в клипе Егора Крида «Love is».
Культуромания 11:28
Кино

«КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов десятилетия

«КиноПоиск» решил подвести итоги уходящего десятилетия и выяснил, какие фильмы стали лучшими в 2010-х годах.
News.ru вчера в 03:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное