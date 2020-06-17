Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксДогузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей

По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.
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Потери туризма из-за пандемии можно будет возместить к концу 2021 года

Piter.tv06:32

В Ростуризме обозначили сроки «наверстывания» потерь от коронавируса

Известия06:24

Глава Ростуризма оценила сроки «наверстывания» потерь от пандемии

РБК06:04

Глава Ростуризма: убытки от пандемии могут быть устранены к концу 2021 года

ТАСС06:16

Глава Ростуризма предложила сделать электронную визу РФ бесплатной в 2021 году

Газета.Ru06:05

В Ростуризме предложили сделать электронную визу РФ бесплатной

News.ru06:20

Догузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей

Интерфакс05:55
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Общество

Прокурор просит осудить фигурантов «Сети» в Петербурге на 6 и 9 лет

RT на русском 05:50
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Происшествия

К Ефремову снова приехали силовики

Артиста могут забрать на очередной допрос по делу о смертельной автомобильной аварии. К Михаилу Ефремову снова приехали силовики.
Piter.tv 05:09
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Авто

BMW презентовала новые BMW M5 и M5 Competition

Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком.
Автоновости дня 02:45
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Общество

В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 06:32
5
Интернет

В Chrome OS добавят возможность запускать Windows-приложения

Как именно будет реализована поддержка в Chrome OS Windows-приложений, Parallels пока предпочитает не раскрывать, при этом обещая "бесшовно добавить полнофункциональные приложения для Windows, включая Microsoft Office, на хромбуки для предприятий".
Вести.Ru 04:07
Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Lenta.ru 15 июня в 22:54
1,7K
Здоровье

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Известия 04:27
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Общество

Рынок труда в России прошел пик пандемии

Рынок труда в России прошел пик пандемии, уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
ПРАЙМ 04:53
3
Экономика

Разбор просчетов: Минэк назвал самые неэффективные госпрограммы

В пресс-службе Минэка на вопрос «Известий», с чем связана недостаточная эффективность всех госпрограмм в 2019 году, пояснили результаты только одной из них, посвященной внешнеэкономической деятельности.
Известия вчера в 17:01
Происшествия

В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

Вести.Ru 05:19
120
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
2,8K
Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
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Общество

В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион

Lenta.ru 05:59
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Политика

Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
1,3K
Армия и оружие

WP: Пентагон саботирует вывод военных из Германии

Военное дело 01:26
32
Игры

Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»

Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 вчера в 10:28
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Происшествия

В Башкирии четырех пропавших туристов нашли на берегу реки

Туристическую группу, которая не вышла на связь после сплава по реке Юрюзань, нашли на берегу.
Российская газета 06:13
Общество

Пекин заявил о большом риске новой эпидемии

Власти Китая заявили, что возник большой риск новой эпидемии коронавируса.
Профиль 06:13
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заболели уже 706 медработников

В Саратовской области коронавирусом заболели 706 медицинских работников.
Четвертая Власть 05:27
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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Экономика

Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля

В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
9
Общество

Власти Москвы ответили на видео о «принуждении» учителей к голосованию

В департаменте образования Москвы назвали фейком видео о "принуждении" учителей к участию в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 05:04
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Культура

В Англии умер знаменитый уличный кот по имени Боб

Владелец животного – уличный музыкант Боуэн в свою очередь заявил, что тот буквально спас ему жизнь.
Толк 02:24
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Экономика

В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников

В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
РИА Новости 05:47
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Космос

SpaceX планирует строить плавучий космодром

Американская аэрокосмическая компания SpaceX разместила вакансии инженеров, от которых требуется помочь спроектировать и построить плавучий космодром.
Вести.Ru 06:30
Футбол

Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру по легкой атлетике

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру по легкой атлетике Евгению Загорулько, который ранее работал с казанским легкоатлетом, бронзовым призером ОИ-2000 в Сиднее Денисом Капутиным, а также с являлся тренером олимпийских чемпионов: Геннадия Авдеенко, Елены Елесиной, Андрея Сильнова, Анны Чичеровой.
Татар-информ 06:02
Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
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