Коронавирус
ИнтерфаксДогузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей
По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.
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Общество
Прокурор просит осудить фигурантов «Сети» в Петербурге на 6 и 9 лет
RT на русском 05:50
Происшествия
К Ефремову снова приехали силовики
Артиста могут забрать на очередной допрос по делу о смертельной автомобильной аварии. К Михаилу Ефремову снова приехали силовики.
Piter.tv 05:09
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Авто
BMW презентовала новые BMW M5 и M5 Competition
Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком.
Автоновости дня 02:45
Общество
В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы
17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 06:32
Интернет
В Chrome OS добавят возможность запускать Windows-приложения
Как именно будет реализована поддержка в Chrome OS Windows-приложений, Parallels пока предпочитает не раскрывать, при этом обещая "бесшовно добавить полнофункциональные приложения для Windows, включая Microsoft Office, на хромбуки для предприятий".
Вести.Ru 04:07
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Общество
Рынок труда в России прошел пик пандемии
Рынок труда в России прошел пик пандемии, уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
ПРАЙМ 04:53
Экономика
Разбор просчетов: Минэк назвал самые неэффективные госпрограммы
В пресс-службе Минэка на вопрос «Известий», с чем связана недостаточная эффективность всех госпрограмм в 2019 году, пояснили результаты только одной из них, посвященной внешнеэкономической деятельности.
Известия вчера в 17:01
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Армия и оружие
WP: Пентагон саботирует вывод военных из Германии
Военное дело 01:26
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 вчера в 10:28
Происшествия
В Башкирии четырех пропавших туристов нашли на берегу реки
Туристическую группу, которая не вышла на связь после сплава по реке Юрюзань, нашли на берегу.
Российская газета 06:13
Общество
Пекин заявил о большом риске новой эпидемии
Власти Китая заявили, что возник большой риск новой эпидемии коронавируса.
Профиль 06:13
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заболели уже 706 медработников
В Саратовской области коронавирусом заболели 706 медицинских работников.
Четвертая Власть 05:27
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Экономика
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
Общество
Власти Москвы ответили на видео о «принуждении» учителей к голосованию
В департаменте образования Москвы назвали фейком видео о "принуждении" учителей к участию в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 05:04
Культура
В Англии умер знаменитый уличный кот по имени Боб
Владелец животного – уличный музыкант Боуэн в свою очередь заявил, что тот буквально спас ему жизнь.
Толк 02:24
Экономика
В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников
В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
РИА Новости 05:47
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Космос
SpaceX планирует строить плавучий космодром
Американская аэрокосмическая компания SpaceX разместила вакансии инженеров, от которых требуется помочь спроектировать и построить плавучий космодром.
Вести.Ru 06:30
Футбол
Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру по легкой атлетике
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру по легкой атлетике Евгению Загорулько, который ранее работал с казанским легкоатлетом, бронзовым призером ОИ-2000 в Сиднее Денисом Капутиным, а также с являлся тренером олимпийских чемпионов: Геннадия Авдеенко, Елены Елесиной, Андрея Сильнова, Анны Чичеровой.
Татар-информ 06:02
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32