Потери, которые понесла из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, российская туристическая отрасль не удастся «наверстать» ранее конца следующего года. Об этом заявила в интервью телеканалу РБК глава Ростуризма Зарина Догузова.

с чего всё началось

По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.

Догузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей

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