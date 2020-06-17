Экономика
Моя Москва.онлайнГлава Ростуризма оценила сроки «наверстывания» потерь от пандемии
Власти не планирует ограничивать выезд россиян за границу после завершения пандемии. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила накануне, что оценка потерь отрасли в 1,5 трлн. руб. — это расчетная сумма.
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с чего всё началось
Потери, которые понесла из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, российская туристическая отрасль не удастся «наверстать» ранее конца следующего года. Об этом заявила в интервью телеканалу РБК глава Ростуризма Зарина Догузова.РБК06:55
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В Ростуризме надеются, что потери отрасли из-за пандемии удаться восполнить к концу 2021 года
Парламентская газета09:11
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Газета.Ru 08:51
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
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Быть настороже Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников объяснил, что еще в начале весны мировое врачебное сообщество обнаружило новый детский недуг — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19.
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Как отмечается в релизе, в Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областях были задержаны "лидеры и активные участники данной организации".
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На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
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Кричавший «Слава Украине» Вида хочет перейти в клуб из России
Как сообщает источник, Вида хочет перейти в клуб из России, однако на данный момент не уточняется в какой именно.
Vprognoze.ru 02:58
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