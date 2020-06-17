Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксДогузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей

По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.
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Ростуризм спрогнозировал сроки «наверстывания» потерь от COVID-19

Вестник Кавказа07:16

В Ростуризме заявили, что убытки отрасли могут быть устранены к концу 2021 года

Будущее России. Национальные проекты06:57

Догузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей

Интерфакс05:55

В Ростуризме обозначили сроки «наверстывания» потерь от коронавируса

Известия06:24

В Ростуризме назвали сроки возмещения убытков для отрасли из-за пандемии

ТАСС06:16

Глава Ростуризма оценила сроки «наверстывания» потерь от пандемии

РБК06:55

О потерях российского бизнеса

Давыдов.Индекс15 июня в 06:47
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Политика

Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве

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Кино

Энн Хэтэуэй и Роберт Де Ниро устроят «Время Армагеддона»

ИА InterMedia 05:41
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Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям

Адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Захарова, сообщил РБК, что близкие погибшего мужчины не принимают извинения Ефремова и намерены добиваться справедливого наказания для актера в суде.
РБК 06:24
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Общество

В Минздраве спрогнозировали снятие всех ограничений к февралю

Мурашко отметил, что передачу вируса может прервать появление иммунитета к вирусу более чем у 45% населения страны.
Православие и Мир 02:23
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Lenta.ru 07:30
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Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor сопроводили над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС.
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Здоровье

В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19

Двухлетняя Мария Паршикова умерла в Морозовской больнице, где ей тщетно пытались помочь в течение недели.
РИА Новости 01:00
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Политика

В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии

Накануне Кадыров отверг обвинения грузинского журналиста Георгия Габунии в том, что именно по заказу главы Чечни на него было совершено покушение.
Известия 07:13
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Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
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Наука

Создана технология 3D-печати внутри тела человека

Чтобы удерживать каждую нить био-чернил на месте, сопло делает небольшую нишу в мягких тканях пациента, а затем помещает сгусток жидкости в это пространство, который служит как якорь.
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Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
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Общество

Прокурор запросил до 9 лет колонии фигурантам дела «Сети»

Ведомости 05:40
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Политика

Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина

Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.
Известия 06:58
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Общество

Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде

Оператор проекта строительства «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ.
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Происшествия

Полицейские задержали несколько человек на акции в центре Киева

Полицейские задержали несколько человек, которые бросили дымовые шашки в колонну сторонников партии блогера Анатолия Шария, их доставляют в управление, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:06
Экономика

Агаларов: готовность первого участка ЦКАД составляет 70-75%

Общая готовность первого пускового комплекса Центральной кольцевой дороги (ЦКАД) составляет 70-75%, заявил РИА Недвижимость президент Crocus Group Араз Агаларов.
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Авто

Эксперты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей

Специалисты концерна «Калашников» решили проверить мифы о пуленепробиваемости автомобилей, которые привили нам голливудские фильмы.
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
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Общество

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Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини

Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини Оксана Самойлова довольна тем, что смогла набрать вес.
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Выезд за рубеж россиянам не запрещён – глава Ростуризма

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что выезд за рубеж россиянам не запрещён.
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Главы МИД Китая и Индии договорились снизить напряженность на границе

Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в среду в ходе телефонного разговора договорились как можно скорее снизить напряженность на границе, говорится в заявлении МИД КНР.
РИА Новости 07:23
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В Совфеде предложили сократить новогодние праздники на четыре дня

По словам авторов законопроекта, по производственному календарю в 2020 году граждане должны были работать 247 дней и отдыхать — 118.
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Политика

Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
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Марат Садыков: «Нас критикуют за то, что мы якобы неправильно даем статистику»

"Одни говорят, что мы занижаем" Сегодня министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков в режиме онлайн-конференции ответил на главные вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом в республике.
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В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19

В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
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Фигурное катание

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Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
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