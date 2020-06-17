Экономика
ИнтерфаксДогузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей
По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.
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В Ростуризме заявили, что убытки отрасли могут быть устранены к концу 2021 года
Будущее России. Национальные проекты06:57
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Кино
Энн Хэтэуэй и Роберт Де Ниро устроят «Время Армагеддона»
ИА InterMedia 05:41
Общество
Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям
Адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Захарова, сообщил РБК, что близкие погибшего мужчины не принимают извинения Ефремова и намерены добиваться справедливого наказания для актера в суде.
РБК 06:24
Общество
В Минздраве спрогнозировали снятие всех ограничений к февралю
Мурашко отметил, что передачу вируса может прервать появление иммунитета к вирусу более чем у 45% населения страны.
Православие и Мир 02:23
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Армия и оружие
Истребители США сопроводили российские Ту-95 над водами северных морей
Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor сопроводили над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС.
Военное дело 06:46
Здоровье
В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19
Двухлетняя Мария Паршикова умерла в Морозовской больнице, где ей тщетно пытались помочь в течение недели.
РИА Новости 01:00
Политика
В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии
Накануне Кадыров отверг обвинения грузинского журналиста Георгия Габунии в том, что именно по заказу главы Чечни на него было совершено покушение.
Известия 07:13
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
Наука
Создана технология 3D-печати внутри тела человека
Чтобы удерживать каждую нить био-чернил на месте, сопло делает небольшую нишу в мягких тканях пациента, а затем помещает сгусток жидкости в это пространство, который служит как якорь.
Популярная механика 06:19
Политика
Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина
Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.
Известия 06:58
Общество
Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде
Оператор проекта строительства «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ.
RT на русском 06:42
Происшествия
Полицейские задержали несколько человек на акции в центре Киева
Полицейские задержали несколько человек, которые бросили дымовые шашки в колонну сторонников партии блогера Анатолия Шария, их доставляют в управление, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:06
Экономика
Агаларов: готовность первого участка ЦКАД составляет 70-75%
Общая готовность первого пускового комплекса Центральной кольцевой дороги (ЦКАД) составляет 70-75%, заявил РИА Недвижимость президент Crocus Group Араз Агаларов.
РИА Новости вчера в 06:07
Авто
Эксперты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей
Специалисты концерна «Калашников» решили проверить мифы о пуленепробиваемости автомобилей, которые привили нам голливудские фильмы.
SpeedMe вчера в 17:41
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини Оксана Самойлова довольна тем, что смогла набрать вес.
Экспресс газета 02:34
Общество
Выезд за рубеж россиянам не запрещён – глава Ростуризма
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что выезд за рубеж россиянам не запрещён.
Псковское агентство информации 07:21
Политика
Главы МИД Китая и Индии договорились снизить напряженность на границе
Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в среду в ходе телефонного разговора договорились как можно скорее снизить напряженность на границе, говорится в заявлении МИД КНР.
РИА Новости 07:23
Общество
В Совфеде предложили сократить новогодние праздники на четыре дня
По словам авторов законопроекта, по производственному календарю в 2020 году граждане должны были работать 247 дней и отдыхать — 118.
Кубань 24 вчера в 06:10
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Здоровье
Марат Садыков: «Нас критикуют за то, что мы якобы неправильно даем статистику»
"Одни говорят, что мы занижаем" Сегодня министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков в режиме онлайн-конференции ответил на главные вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом в республике.
Реальное время 06:45
Происшествия
Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия вчера в 04:48
Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе
Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
Metaratings вчера в 10:39