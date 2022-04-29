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Doha News заявила, что США одобрили поставки СПГ в ЕС с предприятия с участием Катара

США одобрили
 поставки сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия катарской госкомпании QatarEnergy в Техасе в страны Европы, с которыми у США нет договоров о свободной торговле, сообщила катарская газета Doha News.
РИА Новости
Однако, как отмечается, "Golden Pass не сможет обеспечить немедленного решения газовых проблем Европы, поскольку, как ожидается, первые партии СПГ будут произведены на этом предприятии в 2024 году".
РИА Новости
Как сообщает агентство Bloomberg, разрешения на экспорт СПГ были выданы проекту Golden Pass LNG, совместному предприятию Qatar Petroleum и Exxon Mobil Corp., и проекту Magnolia LNG, принадлежащему Glenfarne Group LLC.
Агентство нефтегазовой информации
Предприятие по сжижению газа стоимостью более 10 миллиардов долларов после запуска сможет производить около 16 миллионов тонн СПГ в год.
РИА Новости

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