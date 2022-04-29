поставки сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия катарской госкомпании QatarEnergy в Техасе в страны Европы, с которыми у США нет договоров о свободной торговле, сообщила катарская газета Doha News.
Как сообщает агентство Bloomberg, разрешения на экспорт СПГ были выданы проекту Golden Pass LNG, совместному предприятию Qatar Petroleum и Exxon Mobil Corp., и проекту Magnolia LNG, принадлежащему Glenfarne Group LLC.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его не волнуют ни западные, ни восточные посольства в свете санкционного кризиса, решения во внешней политике он будет принимать исключительно в интересах Сербии.