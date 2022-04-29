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Doha News заявила, что США одобрили поставки СПГ в ЕС с предприятия с участием Катара

США одобрили поставки сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия катарской госкомпании QatarEnergy в Техасе в страны Европы, с которыми у США нет договоров о свободной торговле, сообщила катарская газета Doha News.
РИА Новости
Однако, как отметило издание, "Golden Pass не сможет обеспечить немедленного решения газовых проблем Европы, поскольку, как ожидается, первые партии СПГ будут произведены на этом предприятии в 2024 году".
РИА Новости
Катар объявил о совместном проекте с Exxon Mobil в Техасе в начале 2019 года.
РИА Новости
Предприятие по сжижению газа стоимостью более 10 миллиардов долларов после запуска сможет производить около 16 миллионов тонн СПГ в год.
ПРАЙМ

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США одобрили поставки в Европу сжиженного газа с участием Катара
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