Экономика

КоммерсантъКоммерсантъDoing Business не различает цифры

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ФНС считает оценки Всемирного банка необъяснимо аналоговыми Федеральная налоговая служба и Минфин РФ после пяти лет дискуссии с Всемирным банком (ВБ) по вопросам рейтинга Doing Business (DB) решили перевести ее в публичную плоскость.
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Кого опрашивают при подготовке DB

Коммерсантъ17:29

СМИ узнали о споре России и Всемирного банка о Doing Business с 2012 года

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