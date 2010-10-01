Экономика
КоммерсантъDoing Business не различает цифры
ФНС считает оценки Всемирного банка необъяснимо аналоговыми Федеральная налоговая служба и Минфин РФ после пяти лет дискуссии с Всемирным банком (ВБ) по вопросам рейтинга Doing Business (DB) решили перевести ее в публичную плоскость.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:50, Вашингтон
Политика
Пушков высмеял призыв Украины к Эстонии о совместной борьбе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял призыв украинских властей к Эстонии совместно бороться с газопроводом «Северный поток - 2». Ранее Киев обратился к Таллину с просьбой помочь остановить строительство газопровода, по которому российский газ пойдет в Европу в обход Украины.
Свободная Пресса 20:38
Армия и оружие
В США назвали отстающую от России военную сферу
По мнению подполковника Вооруженных сил США Гэри Лайка, американские военные медленнее совершенствуют методы РЭБ, нежели «находят новые проблемы».
РБК 21:19
Интернет
Facebook обновил логотип компании
По данным компании, обновленный логотип появится в надписи from Facebook, расположенной на стартовых страницах приложения Instagram, мессенджера WhatsApp и других ее продуктов.
Известия 20:51
Политика
Владимир Путин уволил главного следователя Урала
Президент России отправил в отставку главу Четвертого следственного управления ГСУ СКР, генерал-лейтенанта Руслана Ибиева.
Московский Комсомолец 21:38
Происшествия
Китайская баржа с грузом сои села на мель в Амуре
На сопредельной территории, напротив города Благовещенск баржа с грузом сои села на мель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:09
Происшествия
В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена
В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года.
Коммерсантъ 13:25
Происшествия
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США
Американский сервис онлайн-бронирования недвижимости Airbnb запретил аренду помещений для вечеринок после того, как при стрельбе в снятом в Калифорнии доме погибли пять человек.
Ведомости вчера в 11:50
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Происшествия
Тела двух малолетних детей обнаружили в Приморье
Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения в селе Хвалынка Спасского района тел двух детей.
ТАСС 19:53
Игры
Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру 02 ноября в 06:22
Футбол
Маленький сын пытался забрать Соболева с интервью. Видео
Спорт-Экспресс 16:47
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин Лисов прилетел в Москву
Вечерняя Москва вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова рассказала о коррупции в Большом театре
Анасатсия Волочкова стала гостем программы "Звезды сошлись", где рассказала о коррупции в Большом театре.
OAnews 00:47
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Здоровье
Жителей России предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специалисты погодного центра «Фобос» предупредили об «аномальном субтропическом тепле», которое придет в Центральную Россию с 4 ноября.
REGNUM вчера в 09:20
Гаджеты
Redmi K30 обещает стать самым дешёвым смартфоном с поддержкой 5G
Ранее стало известно, что Xiaomi разрабатывает смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G.
Профиль вчера в 04:09
Происшествия
В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
Чилийский Национальный институт прав человека обновил данные о пострадавших и задержанных в ходе протестов в стране: спустя почти три недели беспорядков в больницах находятся 1659 человек, более половины из них - с огнестрельными ранениями.
РИА Новости 21:06
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 21:42
Экономика
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги.
РИА Новости 19:01
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости 16:58
Культура
Александра Ульянцева рассказала, почему ушла с «Дома-2»
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» (ТНТ, 16+) Александра Ульянцева из Владивостока поведала, почему приняла решение покинуть шоу.
Prim.News 12:05
Общество
На Камчатке ожидают шторм с волнами до 9 метров
На Камчатке объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимся появлением волн в девять метров ночью в среду.
РЕН ТВ 21:14
Автоспорт
Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США
RT на русском 02:00
Общество
В Приморье начали грузить на суда последних белух из «китовой тюрьмы»
Российская газета 21:38
Общество
Валерий Лимаренко получает сообщения от сахалинцев в соцсетях
Губернатор Валерий Лимаренко за неделю получил 150 сообщений в соцсетях.
Сахалин.Инфо 02 ноября в 18:46
Политика
В Совфеде отреагировали на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Ранее МИД Украины направил России ноту с требованием вернуть украинские военные корабли, захваченные в ходе инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
РБК 16:32
Армия и оружие
Почему «Булава» не летает на запад
30 октября атомный стратегический подводный ракетоносец К-549 «Князь Владимир» (проект 955А «Борей-А») впервые произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-30 «Булава» из акватории Белого моря, поразив условную цель на полигоне Кура (Камчатка).
Ведомости 16:15
Общество
Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
РИА Новости 19:04