Придают сил нашей валюте и прогнозы по снижению запасов нефти в США четвертую неделю подряд. Кроме этого, рынок нефти прислушивается к новостям с переговоров о заключении новой ядерной сделки и возможных перспективах снятия санкций с нефтяной отрасли Ирана.

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С чего всё началось До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени Специально для "Российской газеты" основатель Frendex Group Руслан Пичугин рассказал, каких высот может еще достичь в этом году российская валюта: - Очередной российский налоговый период стартовал во вторник, 15 июня. Российская газета 23:00