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Экономика

До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени

Придают сил нашей валюте и прогнозы по снижению запасов нефти в США четвертую неделю подряд. Кроме этого, рынок нефти прислушивается к новостям с переговоров о заключении новой ядерной сделки и возможных перспективах снятия санкций с нефтяной отрасли Ирана.В источнике

С чего всё началось

До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени

Специально для "Российской газеты" основатель Frendex Group Руслан Пичугин рассказал, каких высот может еще достичь в этом году российская валюта: - Очередной российский налоговый период стартовал во вторник, 15 июня.
Российская газета23:00

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До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени

ПРАЙМ01:33

Эксперт рассказал, до какого максимального значения может подняться рубль

Аргументы и Факты03:44

Эксперт прогнозирует максимальный рост рубля к осени

Piter.tv03:41

Курс доллара: рублю предрекли взлет осенью

Рамблер02:12

Аналитик спрогнозировал укрепление рубля

RT на русском10:42

Аналитик спрогнозировал максимальный рост курса рубля к осени 2021 года

ФАН23:48

До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени

Российская газета23:00
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Родители мужа Анастасии Макеевой поддержали ее в конфликте с бывшей женой их сына

Женщина не может простить экс-супругу предательства и постоянно обвиняет Макееву и Малькова в том, что они разрушили ее жизнь и жизнь четырех ее детей, которые родились в браке с Романом.
Вокруг ТВ02:27

В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию ряда категорий граждан

В Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию для граждан, работающих в сфере услуг: к 15 августа двумя компонентами вакцин должны быть привиты не менее 60% сотрудников.
RT на русскомвчера в 06:45

Полиция в Сочи проводит проверку после нападения на экс-солиста группы «Лесоповал»

Сотрудники полиции в Сочи зарегистрировали материал по факту нападения на экс-солиста группы "Лесоповал" Руслана Казанцева и проводят по данному факту проверку, музыкант находится в больнице, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в четверг.
ТАСС10:28