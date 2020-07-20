Коронавирус

Газета.RuГазета.RuДоказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

УФ-лучи эффективно и быстро уничтожают коронавирус, заявляют итальянские ученые. Исследования показали, что солнечный свет даже в малых дозах способен "дезактивировать" SARS-CoV-2.
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с чего всё началось

Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса

Ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19, заявил РИА Новости итальянский иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.
РИА Новостивчера в 20:37

Подробнее о событии

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:26

Иммунолог сообщил об эффективности ультрафиолета против коронавируса

RT на русском03:20

Итальянский эксперт спрогнозировал, какой будет вторая волна коронавируса

РИА Новости03:13

Ученые раскрыли способность ультрафиолета уничтожать коронавирус

Комсомольская правдавчера в 23:26

В Италии доказали эффективность использования ультрафиолета против коронавируса

Planet Today05:56

Ученые научились уничтожать коронавирус с помощью ультрафиолета

ТК Звездавчера в 21:37

Итальянские ученые открыли способность ультрафиолета уничтожать коронавирус

Известиявчера в 21:04
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Общество

В Госдуме предложил снять ограничения на работу ТЦ и кафе в Петербурге

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский просит Роспотребнадзор разъяснить, почему в Санкт-Петербурге не снимается запрет на работу торговых центров, кафе, баров и ресторанов, а также предлагает открыть перечисленные заведения при условии соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса.
РИА Новости 07:38
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Общество

На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами

Газета.Ru вчера в 06:31
2,6K
Политика

Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
2,5K
Политика

Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США

Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США. Им стал замглавы МИД республики Олег Кравченко.
Газета.Ru 07:36
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Политика

Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск.
Журналистская правда 05:55
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Общество

На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки

Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
Российская газета 07:44
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Политика

На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса

Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru 18 июля в 23:53
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Политика

ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году.
ТАСС 07:32
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Происшествия

Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой

Ранее "Новая газета" писала, что муж погибшей регулярно избивал ее.
Эхо Москвы 05:31
6
Происшествия

В Сумской области произошел выброс токсичного вещества

Выброс опасного токсичного вещества произошел в Сумской области Украины, сообщил в понедельник заместитель мэра города Сумы Александр Журба.
РИА Новости 05:26
Общество

Глава РФПИ сообщил о создании 200 млн доз вакцины к концу года

В случае успешного завершения клинических исследований отечественной вакцины от коронавирусной инфекции Россия до конца 2020 года может выпустить и поставить в разные страны мира более 200 млн доз препарата.
РБК 06:56
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Интернет

В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
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Общество

Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки

Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег.
Ведомости 05:27
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Шоу-бизнес

Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
3
Происшествия

СК освобождает администратора «Омбудсмена полиции» Худякова

Следствие решило освободить администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
Газета.Ru 07:30
Происшествия

На захваченном пиратами судне находятся семеро российских моряков

"Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан", – говорится в сообщении посольства в Facebook.
Вести.Ru 06:25
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Политика

В Польше сообщили о задержании экс-директора «Укравтодора»

По подозрению в коррупции задержан Славомир Новак – бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши и экс-директор украинского предприятия "Укравтодор", сообщила генпрокуратура Польши.
Радио Sputnik 05:25
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
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Общество

Россия оказалась одним из лидеров по эффективности борьбы с пандемией

В агрегированном рейтинге Россия заняла 7-е место среди 48 стран, лидером стала Австралия.
Взгляд.ру 07:31
Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
571
Общество

В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании

Протестующие встанут около монастыря, который посетит король Филипп VI. В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании.
Piter.tv 07:03
Футбол

Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса

Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
3
Шоу-бизнес

Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой

Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган «ушел в отрыв».
Слово и Дело 03:01
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Армия и оружие

Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России

Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Газета.Ru 05:18
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Шоу-бизнес

Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа

Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе.
РЕН ТВ 07:04
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Фигурное катание

Сезон юниорской серии Гран-при по фигурному катанию отменен

Газета.Ru 05:53
Экономика

Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста

Стоимость акций малайзийских компаний по производству резиновых и латексных перчаток выросла в этом году сильнее, чем Tesla, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 20:12
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