Коронавирус
Газета.RuДоказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
УФ-лучи эффективно и быстро уничтожают коронавирус, заявляют итальянские ученые. Исследования показали, что солнечный свет даже в малых дозах способен "дезактивировать" SARS-CoV-2.
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с чего всё началось
Ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19, заявил РИА Новости итальянский иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.РИА Новостивчера в 20:37
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Общество
В Госдуме предложил снять ограничения на работу ТЦ и кафе в Петербурге
Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский просит Роспотребнадзор разъяснить, почему в Санкт-Петербурге не снимается запрет на работу торговых центров, кафе, баров и ресторанов, а также предлагает открыть перечисленные заведения при условии соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса.
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На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами
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Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
Политика
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Журналистская правда 05:55
Общество
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки
Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
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Политика
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Lenta.ru 18 июля в 23:53
Политика
ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году.
ТАСС 07:32
Происшествия
Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой
Ранее "Новая газета" писала, что муж погибшей регулярно избивал ее.
Эхо Москвы 05:31
Происшествия
В Сумской области произошел выброс токсичного вещества
Выброс опасного токсичного вещества произошел в Сумской области Украины, сообщил в понедельник заместитель мэра города Сумы Александр Журба.
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Общество
Глава РФПИ сообщил о создании 200 млн доз вакцины к концу года
В случае успешного завершения клинических исследований отечественной вакцины от коронавирусной инфекции Россия до конца 2020 года может выпустить и поставить в разные страны мира более 200 млн доз препарата.
РБК 06:56
Интернет
В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
Общество
Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки
Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег.
Ведомости 05:27
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Происшествия
СК освобождает администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
Следствие решило освободить администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
Газета.Ru 07:30
Происшествия
На захваченном пиратами судне находятся семеро российских моряков
"Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан", – говорится в сообщении посольства в Facebook.
Вести.Ru 06:25
Политика
В Польше сообщили о задержании экс-директора «Укравтодора»
По подозрению в коррупции задержан Славомир Новак – бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши и экс-директор украинского предприятия "Укравтодор", сообщила генпрокуратура Польши.
Радио Sputnik 05:25
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
Общество
Россия оказалась одним из лидеров по эффективности борьбы с пандемией
В агрегированном рейтинге Россия заняла 7-е место среди 48 стран, лидером стала Австралия.
Взгляд.ру 07:31
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
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Evo-rus.com 06:17
Общество
В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании
Протестующие встанут около монастыря, который посетит король Филипп VI. В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании.
Piter.tv 07:03
Футбол
Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
Шоу-бизнес
Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой
Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган «ушел в отрыв».
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Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России
Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
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Шоу-бизнес
Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа
Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе.
РЕН ТВ 07:04
Экономика
Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста
Стоимость акций малайзийских компаний по производству резиновых и латексных перчаток выросла в этом году сильнее, чем Tesla, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 20:12