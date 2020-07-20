Ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19, заявил РИА Новости итальянский иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.

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Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости. Эксперт рассказал о проведенном эксперименте.

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