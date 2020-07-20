Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruДоказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости. Эксперт рассказал о проведенном эксперименте.
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Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса

Ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19, заявил РИА Новости итальянский иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.
РИА Новостивчера в 20:37

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Иммунолог сообщил об эффективности ультрафиолета против коронавируса

RT на русском03:20

Итальянский эксперт спрогнозировал, какой будет вторая волна коронавируса

РИА Новости03:13

Ученые научились уничтожать коронавирус с помощью ультрафиолета

ТК Звездавчера в 21:37

Ученые раскрыли способность ультрафиолета уничтожать коронавирус

Комсомольская правдавчера в 23:26

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:26

Ученые доказали эффективность ультрафиолета против COVID-19

РЕН ТВ00:38

Итальянские ученые открыли способность ультрафиолета уничтожать коронавирус

Известиявчера в 21:04
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Армия и оружие

На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море

На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
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Общество

В России заработала программа господдержки перевода машины на газ

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
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Армия и оружие

В США одобрили продажу Украине 16 катеров за миллиард гривен каждый

Несмотря на выраженную благодарность политика, стоит отметить, что по бюджету Украины такие дары ударят не слабо: цена судов составит шестьсот миллионов долларов, или же порядка шестнадцати миллиардов гривен.
Территория новостей 18 июля в 12:30
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Общество

В Москве за сутки выявили 578 заболевших коронавирусной инфекцией

В Москве за последние сутки выявлено 578 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
РБК 04:14
Путешествия

Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию

Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию Неподтвержденная новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией резко повысила спрос на туры в страну, снизив популярность отечественных курортов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
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Общество

Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле

Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
1K
Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
357
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
225
Общество

В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса за сутки

Всего в Республике Крым зафиксировано 983 случая COVID-19. Выздоровел 721 человек, 13 умерли.
Вести.Севастополь 03:01
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Политика

Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
RT на русском вчера в 15:32
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Футбол

РФС рассмотрит поведение Ещенко и баннер фанатов «Зенита» про Федуна

Газета.Ru 03:56
Общество

Умер автор песни «Ой, рябина кудрявая» Евгений Родыгин

Композитор Евгений Родыгин, написавший песню «Ой, рябина кудрявая», скончался на 96-м году жизни.
Известия 03:31
Происшествия

На Арубе при крушении вертолета погибли двое нидерландских военных

Двое военнослужащих Нидерландов погибли при крушении вертолета недалеко от Арубы.
Известия 00:51
1
Общество

В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки

В Санкт-Петербурге за сутки заболели 195 человек. Это минимальный показатель с 27 апреля, когда в городе был выявлен 161 случай заболевания.
РБК 04:43
Происшествия

Выброс опасного для здоровья вещества «одорант» произошел на Украине

Выброс токсичного и опасного для здоровья вещества одорант произошел в Сумах. Эвакуация местных жителей не проводилась.
NewInform 04:10
Общество

«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП

МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
144
Общество

Первые итоги ЕГЭ: в Чувашии 100 баллов набрали девять выпускников

REGNUM 00:55
2
Общество

Дальний Восток продолжил митинговать в поддержку Фургала

Дальневосточники провели ещё несколько акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».
Deita.ru вчера в 05:45
3,8K
Общество

На Среднем Урале обнаружено ещё 234 носителя коронавируса

Екатеринбург, 20 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Свердловской области за 19 июля подтверждено ещё 234 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:13
1,5K
Происшествия

Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2

RT на русском 03:28
142
Общество

Испытания вакцины: в Москве выписана домой вторая группа добровольцев

Вторая группа добровольцев — испытателей вакцины против Covid-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, выписана из клиники.
Евразия Daily 03:24
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Недвижимость

Застройщики не знают, как решить жилищный вопрос по всей стране

«РБК-Недвижимость» и Ассоциация REPA провели опрос двадцатки ведущих девелоперов на тему их участия в решении жилищного вопроса по всей стране.
РБК 03:05
2
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
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Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Evo-rus.com 02:12
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Политика

Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США

Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 22:10
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Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз выложила сделанное дочерью голое фото

Актриса Дарья Мороз выложила в Instagram фотографию, на которой предстала полностью голой.
Lenta.ru 04:30
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Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
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Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
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Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
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