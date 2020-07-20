Коронавирус
Lenta.ruДоказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости. Эксперт рассказал о проведенном эксперименте.
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с чего всё началось
Ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19, заявил РИА Новости итальянский иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.РИА Новостивчера в 20:37
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Армия и оружие
На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Армия и оружие
В США одобрили продажу Украине 16 катеров за миллиард гривен каждый
Несмотря на выраженную благодарность политика, стоит отметить, что по бюджету Украины такие дары ударят не слабо: цена судов составит шестьсот миллионов долларов, или же порядка шестнадцати миллиардов гривен.
Территория новостей 18 июля в 12:30
Общество
В Москве за сутки выявили 578 заболевших коронавирусной инфекцией
В Москве за последние сутки выявлено 578 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
РБК 04:14
Путешествия
Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию
Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию Неподтвержденная новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией резко повысила спрос на туры в страну, снизив популярность отечественных курортов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Общество
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса за сутки
Всего в Республике Крым зафиксировано 983 случая COVID-19. Выздоровел 721 человек, 13 умерли.
Вести.Севастополь 03:01
Политика
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
RT на русском вчера в 15:32
Общество
Умер автор песни «Ой, рябина кудрявая» Евгений Родыгин
Композитор Евгений Родыгин, написавший песню «Ой, рябина кудрявая», скончался на 96-м году жизни.
Известия 03:31
Происшествия
На Арубе при крушении вертолета погибли двое нидерландских военных
Двое военнослужащих Нидерландов погибли при крушении вертолета недалеко от Арубы.
Известия 00:51
Общество
В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки
В Санкт-Петербурге за сутки заболели 195 человек. Это минимальный показатель с 27 апреля, когда в городе был выявлен 161 случай заболевания.
РБК 04:43
Происшествия
Выброс опасного для здоровья вещества «одорант» произошел на Украине
Выброс токсичного и опасного для здоровья вещества одорант произошел в Сумах. Эвакуация местных жителей не проводилась.
NewInform 04:10
Общество
«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП
МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
Общество
Дальний Восток продолжил митинговать в поддержку Фургала
Дальневосточники провели ещё несколько акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».
Deita.ru вчера в 05:45
Общество
На Среднем Урале обнаружено ещё 234 носителя коронавируса
Екатеринбург, 20 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Свердловской области за 19 июля подтверждено ещё 234 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:13
Происшествия
Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2
RT на русском 03:28
Общество
Испытания вакцины: в Москве выписана домой вторая группа добровольцев
Вторая группа добровольцев — испытателей вакцины против Covid-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, выписана из клиники.
Евразия Daily 03:24
Недвижимость
Застройщики не знают, как решить жилищный вопрос по всей стране
«РБК-Недвижимость» и Ассоциация REPA провели опрос двадцатки ведущих девелоперов на тему их участия в решении жилищного вопроса по всей стране.
РБК 03:05
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США
Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз выложила сделанное дочерью голое фото
Актриса Дарья Мороз выложила в Instagram фотографию, на которой предстала полностью голой.
Lenta.ru 04:30
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25