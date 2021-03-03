Мартин Йонсруд Сундбю: «Сегодня я не боролся за медаль, но рад результатам. Я доволен собой»

Было трудно готовиться к чемпионату мира. Наверное, самое трудное время в моей карьере. Сегодня я не боролся за медаль, но рад результатам.