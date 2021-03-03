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РИА Новости
РИА Новости

Доказана связь COVID-19 с группой крови

Американские ученые выяснили причину, по которой люди со второй группой крови имеют больший риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.В источнике
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Обнаружена связь подверженности коронавирусу с группой крови

Московский Комсомолец20:52

Доказана связь COVID-19 с группой крови

РИА Новостивчера в 12:00

Ученые выявили связь группы крови с уязвимостью к COVID-19

Известиявчера в 13:54

Учёные доказали связь коронавируса с группой крови

News.ruвчера в 13:07

Исследователи выявили связь тяжести заболевания коронавирусом с группой крови

Фонтанка.Рувчера в 13:03

Американские ученые доказали связь коронавируса с группой крови

Национальная служба новостейвчера в 12:50

Доказана связь COVID-19 с группой крови

Российская газетавчера в 15:07
Интересное
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«Газпром» вдвое увеличит поставки СПГ к 2025 году

Компания «Газпром» в 2020 году экспортировала 7 млн т СПГ, а к 2025 году объемы вырастут в два раза, рассказал Павел Седов, начальник Управления экспорта сжиженного природного газа «Газпром экспорт», директор по СПГ холдинга «Газпром Германия Гмбх».
OilCapital.ru2 марта в 05:46