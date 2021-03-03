МИД Словакии извинился за слова премьера о передаче части Украины за «Спутник V»

Ранее новый премьер-министр Словакии Иван Корчок во время одного из интервью в шутку сказал, что пообещал передать России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса "Спутник V". На Украине после этого разгорелся скандал.