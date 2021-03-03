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РИА Новости
РИА Новости

Доказана связь COVID-19 с группой крови

Американские ученые выяснили причину, по которой люди со второй группой крови имеют больший риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.В источнике
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Ученым удалось доказать связь между группой крови и коронавирусом

Московский Комсомолец22:46

Исследователи выявили связь тяжести заболевания коронавирусом с группой крови

Фонтанка.Рувчера в 13:03

Ученые выявили связь группы крови с уязвимостью к COVID-19

Известиявчера в 13:54

Учёные доказали связь коронавируса с группой крови

News.ruвчера в 13:07

Доказана связь COVID-19 с группой крови

Российская газетавчера в 15:07

Американские ученые доказали связь коронавируса с группой крови

Национальная служба новостейвчера в 12:50

Доказана связь COVID-19 с группой крови

РИА Новостивчера в 12:00

Стало известно, люди, с какой группой крови больше восприимчивы к COVID-19

КП - Беларусь00:27
Интересное

Третья ракетка мира Медведев проиграл Лайовичу в первом круге турнира в Роттердаме

Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев уступил сербу Душану Лайовичу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в нидерландском Роттердаме.
ТАСС Спортвчера в 08:29

МИД Словакии извинился за слова премьера о передаче части Украины за «Спутник V»

Ранее новый премьер-министр Словакии Иван Корчок во время одного из интервью в шутку сказал, что пообещал передать России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса "Спутник V". На Украине после этого разгорелся скандал.
Газета.Ru02:33

Спиваков выступит на концерте в поддержку строительства православного монастыря в Крыму

Как сообщает пресс-служба ММДМ, концерт пройдет в поддержку строительства православного Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря Феодосийской епархии.
Интерфакс Религиявчера в 04:31