Доказана связь COVID-19 с группой крови
Американские ученые выяснили причину, по которой люди со второй группой крови имеют больший риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.В источнике
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Исследователи выявили связь тяжести заболевания коронавирусом с группой крови
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Американские ученые доказали связь коронавируса с группой крови
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