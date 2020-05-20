Энергетика
Вести.RuДоход «Газпрома» от экспорта газа рухнул в I квартале на 51,6%
Доход "Газпрома" от экспорта газа рухнул в I квартале на 51,6% в годовом выражении до $6,81 миллиарда, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
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Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - марте 2020 года упали на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $6,81 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.ТАСС04:02
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