Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - марте 2020 года упали на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $6,81 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

с чего всё началось

Доход "Газпрома" от экспорта газа рухнул в I квартале на 51,6% в годовом выражении до $6,81 миллиарда, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Доход «Газпрома» от экспорта газа рухнул в I квартале на 51,6%

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