Энергетика
Ruposters.ruДоходы «Газпрома» от экспорта газа обвалились
По итогам первого квартала доходы "Газпрома" от экспорта газа обвалились на 51,6% до $6,812 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
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Доходы России от экспорта электроэнергии в январе-марте снизились боле чем вдвое
Rambler News Service06:24
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Комментарии
Экономика
Совфед одобрил закон о расширении страхования вкладов
Москва, 20 мая 2020, 12:16 — REGNUM Совфед одобрил закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.
REGNUM 05:16
Происшествия
В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток
Водитель внедорожника в Великом Новгороде переехал семью уток, переходящих дорогу.
Газета.Ru 05:13
Политика
Аббас попросил Путина созвать конференцию по ближневосточной проблеме
Президент Палестины Махмуд Аббас попросил российского лидера Владимира Путина организовать в Москве конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта.
RT на русском 08:07
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
В Брянске возбуждено уголовное дело против бывшего начальника следственного управления регионального УМВД.
Российская газета 06:23
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Политика
Зеленский: Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма
Киев, 20 мая 2020, 14:46 — REGNUM Россия не желает обсуждать вопрос «возврата» Крыма, заявил 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства.
REGNUM 07:46
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Экономика
Кабмин утвердил директивы для продления контракта Сечина еще на 5 лет
Правительство России утвердило директивы для продления контракта главы «Роснефти» Игоря Сечина еще на пять лет.
РБК 07:28
Происшествия
В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2
Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:04
Происшествия
Годовалый малыш утонул в ванной
Go64.ru 03:51
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли выдвинула Брэду Питту ультиматум
Накал между бывшими супругами актрисой Анджелиной Джоли и актером Бредом Питтом продолжает нарастать.
Слово и Дело 05:51
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини.
Lenta.ru вчера в 14:29
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-35
Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета 02:53
Энергетика
Россия нарастила импорт бензина из Белоруссии
В апреле российские компании импортировали с белорусских НПЗ 40,1 тыс. тонн топлива, тогда как за весь 2019 год - лишь 200 тонн бензина.
ИА REX 06:00
Политика
Зеленский высказался о языковом вопросе на Украине
Языковой вопрос на Украине «создан искусственно», заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.
Rambler News Service 07:30
Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
Возможен не только дождь, но и мокрый снег, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Известия 06:28
Экономика
Россияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг
Минкомсвязи и Центробанк запустили сервис, который позволит россиянам через личный кабинет на едином портале госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации.
Ведомости 07:48
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Культура
Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед» за тупость и бездарность
Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко раскритиковала фильм «Лед» режиссера Олега Трофима.
iReactor 06:20
Технологии
Разработка новой спутниковой системы связи началась в России
Live24 вчера в 08:00
Армия и оружие
Опубликовано видео полёта бомбардировщиков Ту-22М3 над Чёрным морем
В сети появилось видео планового полёта двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Чёрного моря, передаёт телеканал «Звезда».
Аргументы и Факты 01:30
Игры
На прохождение Ghost of Tsushima с сайдами уйдёт 40-50 часов
Разработчики Ghost of Tsushima в интервью Voxel рассказали, что на прохождение игры с учётом различных дополнительных заданий и активностей уйдёт от 40 до 50 часов.
Игромания.ру вчера в 10:18
Наука
Скелет древнего лесного слона обнаружили в Германии
Исследователи сообщили, что почти целый скелет древней лесной слонихи был обнаружен на территории угольного карьера.
Экономика сегодня 05:19
Шоу-бизнес
Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе
Многие ожидали, что Дмитрий Исхаков объяснит свое решение о разводе с Полиной Гагариной и вообще являются ли эти слухи правдой.
Слово и Дело 02:36
Политика
Зеленский прокомментировал возбуждение дел против Порошенко
В начале апреля в генпрокуратуре Украины сообщали о возбуждении не менее 10 уголовных дел против Порошенко.
Известия 05:07