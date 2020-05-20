В марте Россия экспортировала газ на сумму $1,776 млрд. Это более чем в два раза меньше, чем было получено от экспорта газа в марте 2019 года — $3,713 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Доход «Газпрома» от экспорта газа в марте упал в два раза

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 571

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 69

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. 4,4K

Происшествия Истребитель F-35A разбился в США Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил. 463

Общество На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала. 1,3K

Политика Представитель Байдена прокомментировал записи «разговоров с Порошенко» Представитель экс-вице-президента США Джо Байдена Эндрю Бэйтс прокомментировал публикацию на Украине записей телефонных переговоров, предположительно, между американским политиком и бывшим украинским президентом Петром Порошенко.

Политика Зеленский: Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма Киев, 20 мая 2020, 14:46 — REGNUM Россия не желает обсуждать вопрос «возврата» Крыма, заявил 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства. 226

Общество В Краснодарском крае медики пожаловались на угрозы полиции По данным СМИ, 18 мая сотрудники станции скорой помощи города Абинска выложили в интернет видеообращение о задержках выплат, предусмотренных за особые условия работы в период пандемии COVID-19. 19

Гаджеты Представлен новый 5G-смартфон Honor X10 Новую модель Honor X10 5G официально презентовали в Сети. Смартфон будет поддерживать сети пятого поколения. 5

Общество Шляхто и Гарюгин стали почетными гражданами Петербурга Последние два года большинство депутатов ЗакСа отказывались выбирать почетных граждан города.

Общество В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19 В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба. 366

Энергетика Турции оказался не нужен российский газ Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). 184

Культура Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая. 370

Экономика В думе чиновников попросили «затянуть пояса» Коммунист попросил урезать расходы на систему кондиционирования серверной (около 9 млн рублей) и на конкурс соцпроектов (около 15 млн рублей).