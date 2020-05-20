Энергетика

РБКРБКДоход «Газпрома» от экспорта газа в марте упал в два раза

В марте Россия экспортировала газ на сумму $1,776 млрд. Это более чем в два раза меньше, чем было получено от экспорта газа в марте 2019 года — $3,713 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.
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Экспорт пшеницы из России вырос

Lenta.ru08:14

Доход «Газпрома» от экспорта газа в марте упал в два раза

РБК07:07

Экспорт угля из России в январе - марте упал на 37%

ТАСС04:05

Доход России от экспорта нефти сократился в I квартале на 12,3%

Вести.Ru05:33

Экспорт угля из России упал на 37% за первый квартал 2020 года — ФТС

REGNUM04:30

ФТС: экспорт пшеницы из России в январе - марте вырос на 11%, до 7,3 млн тонн

Будущее России. Национальные проекты04:03

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали почти на 50 % в первом квартале

Фонтанка.Ру04:36
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Комментарии

Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

Коммерсантъ 01:42
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Общество

У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
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Происшествия

В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 7 семей

В Белгородской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 23 человека.
Вести.Ru вчера в 12:33
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Шоу-бизнес

Самойлова хочет отсудить у Джигана половину его доходов

Модель Оксана Самойлова намерена отсудить при разводе у рэпера Джигана (настоящее имя - Дениса Устименко) 50% его доходов.
Газета.Ru 07:03
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
4,4K
Общество

Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая

21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
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Происшествия

Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
1,3K
Общество

Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
229
Политика

Представитель Байдена прокомментировал записи «разговоров с Порошенко»

Представитель экс-вице-президента США Джо Байдена Эндрю Бэйтс прокомментировал публикацию на Украине записей телефонных переговоров, предположительно, между американским политиком и бывшим украинским президентом Петром Порошенко.
RT на русском 07:20
Авто

К 2026 году АвтоВАЗ представит 17 новых моделей

В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня вчера в 08:54
57
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Политика

Зеленский: Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма

Киев, 20 мая 2020, 14:46 — REGNUM Россия не желает обсуждать вопрос «возврата» Крыма, заявил 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства.
REGNUM 07:46
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Здоровье

Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе

Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век вчера в 08:44
367
Общество

В Краснодарском крае медики пожаловались на угрозы полиции

По данным СМИ, 18 мая сотрудники станции скорой помощи города Абинска выложили в интернет видеообращение о задержках выплат, предусмотренных за особые условия работы в период пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 08:08
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Гаджеты

Представлен новый 5G-смартфон Honor X10

Новую модель Honor X10 5G официально презентовали в Сети. Смартфон будет поддерживать сети пятого поколения.
NewInform 06:27
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Общество

Шляхто и Гарюгин стали почетными гражданами Петербурга

Последние два года большинство депутатов ЗакСа отказывались выбирать почетных граждан города.
ЗакC.Ру 08:10
Шоу-бизнес

Отцом ребенка Марии Порошиной оказался чиновник из Совета Федерации

Существует еще одна версия о том, кто же на самом деле является отцом пятого ребенка актрисы.
Киноафиша России 05:22
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Культура

Уткин высказался об интервью Дудя с Деревянко

RT на русском 05:32
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Здоровье

В больницах Дагестана от пневмонии лечатся почти 6 тыс. человек

REGNUM 04:31
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Общество

В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
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Энергетика

Турции оказался не нужен российский газ

Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
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Общество

Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня

Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
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Культура

Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира

Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
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Экономика

В думе чиновников попросили «затянуть пояса»

Коммунист попросил урезать расходы на систему кондиционирования серверной (около 9 млн рублей) и на конкурс соцпроектов (около 15 млн рублей).
Версия-Саратов 08:12
Автоспорт

В Ф1 отреагировали на решение британских властей

Руководство Формулы 1 отреагировало на решение властей Великобритании отказаться от исключения для гонщиков и сотрудников команд от обязательного 14-дневного карантина даже при том, что этап пройдёт на закрытом для посторонних автодроме.
F1news.ru вчера в 07:22
Игры

Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

REGNUM 03:09
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