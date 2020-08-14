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Finam.Ru
Finam.Ru

Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,9 млн рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,94 млн рублей, следует из документа на сайте ЦБ.В источнике
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Finam.Ru

Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,9 млн рублей

Finam.Ru12:25
Life.ru

Набиуллина задекларировала доход за 2019 год

Life.ru12:19
News.ru

Володин в 2019 году зарабатывал больше 8 млн в месяц

News.ru11:39
ПРАЙМ

Доход Набиуллиной в 2019 году вырос до 35,9 млн рублей

ПРАЙМ11:20
Интерфакс - Россия

Доходы ростовского губернатора в 2019 году выросли на 1,3 млн рублей, его супруги - на 8,3 млн руб

Интерфакс - Россия11:03
СитиТрафик

Первый вице-мэр Самары Владимир Василенко заработал больше всех коллег за 2019 год, увеличив свой доход в два раза

СитиТрафик09:49
ТАСС

Лебедев стал лидером по доходам среди вице-спикеров Думы

ТАСС12:49

Спартак — Ахмат 0:0 (1-й тайм)

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пропускает матч с грозненским "Ахматом" из-за недомогания, тест специалиста на коронавирус оказался отрицательным, сообщили РИА Новости в московском футбольном клубе.
РИА Новости13:00

Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах

Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
Ведомости05:35
2,1K

Chery подняла цены на кроссоверы Chery Tiggo 4 и Tiggo 8 в РФ

В результате анализ цен на новые автомобили в России специалисты «Цена-Авто» выяснили, что в августе компания Chery увеличила стоимость некоторых комплектаций кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8 на 10 тысяч рублей, то есть на 0,6 — 0,9% относительно прежней цены.
32CARS.ru06:00
9

«Вежливых людей» призывают в Белоруссию

До начала протестов в Белоруссии российский военкор Дмитрий Стешин в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что Лукашенко своей антироссийской выходкой (он задержал боевиков ЧВК «Вагнера») снял с Москвы все моральные обязательства по поддержке белорусского президента и Москва может вспомнить опыт «вежливых людей».
Капитал страны08:51
17

Минэнерго предложило споcоб увеличить экспорт угля через Черное море

Минэнерго предложило президенту Владимиру Путину предоставить господдержку группе ОТЭКО Мишеля Литвака, которая позволит компании снизить тариф на перевалку угля в терминале порта Тамань в Краснодарском крае почти в два раза — с $14 до $8 за тонну.
РБК12:39