Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ТАСС
ТАСС

Доход Нарышкина в 2019 году превысил 10 млн рублей

Доход директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина в 2019 году составил более 10 млн рублей. Об этом говорится в опубликованной во вторник на сайте организации декларации о доходах руководства службы. В 2018 году доход Нарышкина составлял 9,3 млн рублей.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Опубликованы доходы членов правительства России за 2019 год

REGNUM01:31
ТАСС

Доход депутата, допустившего ранее нарушения в декларации, за год вырос на 755 тыс. рублей

ТАССвчера в 13:16
News.ru

Володин в 2019 году зарабатывал больше 8 млн в месяц

News.ruвчера в 11:39
Европейско-Азиатские новости

Доходы руководителя ФСБ за год выросли более чем на 2 миллиона рублей

Европейско-Азиатские новостивчера в 11:14
Новый компаньон

Глава минсельхоза Прикамья заработала за прошлый год более 28 млн руб

Новый компаньонвчера в 10:52
Интерфакс - Россия

Директор ФСБ заработал в минувшем году на 2 млн. больше чем в 2018 году

Интерфакс - Россиявчера в 10:48
Finam.Ru

Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,9 млн рублей

Finam.Ruвчера в 12:25

Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 19:15
244

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
58

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
Газета.Ru02:57
207

Рыбный комбинат построят в индустриальном парке «Ворсино» под Калугой

Строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО "Старомихайловский РПК" стартовало в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области, объем инвестиций составит около 600 миллионов рублей, сообщило правительство региона.
РИА Новости04:03
2

В сети появились первые данные о качестве «космической» связи Starlink

SpaceX планирует обеспечить свою сеть интернет-спутников скоростью передачи данных до 1 Гбит / с. Участники бета-тестирования спутникового интернета компании SpaceX рассказали о первых результатах проверки скорости передачи данных через наземные терминалы Starlink.
Деловое.ТВвчера в 08:48
11