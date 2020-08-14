Доход Нарышкина в 2019 году превысил 10 млн рублей

Доход директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина в 2019 году составил более 10 млн рублей. Об этом говорится в опубликованной во вторник на сайте организации декларации о доходах руководства службы. В 2018 году доход Нарышкина составлял 9,3 млн рублей.