Доход Нарышкина в 2019 году превысил 10 млн рублей
Доход директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина в 2019 году составил более 10 млн рублей. Об этом говорится в опубликованной во вторник на сайте организации декларации о доходах руководства службы. В 2018 году доход Нарышкина составлял 9,3 млн рублей.В источнике
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