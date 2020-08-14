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ТАСС
ТАСС

Доход Нарышкина в 2019 году превысил 10 млн рублей

Доход директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина в 2019 году составил более 10 млн рублей. Об этом говорится в опубликованной во вторник на сайте организации декларации о доходах руководства службы. В 2018 году доход Нарышкина составлял 9,3 млн рублей.В источнике
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Medvestnik.ru

Мурашко за 2019 год заработал около 5 млн руб

Medvestnik.ruвчера в 14:38
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Глава Минпромторга за 2019 год заработал более 580 млн руб

Фармацевтический вестниквчера в 14:13
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Доход депутата, допустившего ранее нарушения в декларации, за год вырос на 755 тыс. рублей

ТАССвчера в 13:16
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Доход главы администрации губернатора Прикамья вырос на 1,4 млн рублей

Коммерсантъ Пермьвчера в 11:57
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Глава минсельхоза Прикамья заработала за прошлый год более 28 млн руб

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Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,9 млн рублей

Finam.Ruвчера в 12:25
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Единоросс Амельченко стал самым богатым среди кандидатов по автозаводским округам

Нижний сейчасвчера в 05:40

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 14:57
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Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъвчера в 03:21
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Доходы Володина за год выросли на 28,5 млн рублей

В пользовании госпожи Матвиенко — служебная дача площадью 730 кв. м и земли населенных пунктов общей площадью 5493 кв. м. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев заработал за 2019 год 2,35 млрд руб. Это наибольший годовой доход, задекларированный депутатом Госдумы по итогам минувшего года.
Коммерсантъвчера в 13:07
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Украинского священника высадили из автобуса за слова о «российской попсе»

"Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой", - написал Винник.
Газета.Ru21:21
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