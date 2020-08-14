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Finam.Ru
Finam.Ru

Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,9 млн рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,94 млн рублей, следует из документа на сайте ЦБ.В источнике
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КП - Самара

Названы доходы губернатора Дмитрия Азарова за 2019 год

КП - Самара14:10
Finam.Ru

Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,9 млн рублей

Finam.Ru12:25
ТАСС

Доход депутата, допустившего ранее нарушения в декларации, за год вырос на 755 тыс. рублей

ТАСС13:16
СитиТрафик

Первый вице-мэр Самары Владимир Василенко заработал больше всех коллег за 2019 год, увеличив свой доход в два раза

СитиТрафик09:49

Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов
Коммерсантъ03:21
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ru15:02
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
RT на русском12:49
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Российские вертолетоносцы получат палубные ударные беспилотники

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, два российских универсальных десантных корабля (УДК), которые были заложены на керчинском заводе «Залив», будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотные летательные аппараты и смогут перевозить до 1 тысячи морпехов.
Военное дело02:36
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Mercedes-Benz показала официальные фото салона нового S-Class

Первым делом немцы похвастались уникальной системой подсветки салона нового S-класса, созданной на основе оптоволокна с рассеивателями и светодиодами, суммарная яркость которых в десять раз выше, чем раньше.
Автоновости днявчера в 07:11
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США направят на переговоры с Россией «высокопоставленную делегацию»

США отправят на встречу с представителями России в Вену для обсуждения вопросов стратегической стабильности одну из самых высокопоставленных делегаций за всю историю, пообещал спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.
Газета.Ru13:22
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