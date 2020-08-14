В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, два российских универсальных десантных корабля (УДК), которые были заложены на керчинском заводе «Залив», будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотные летательные аппараты и смогут перевозить до 1 тысячи морпехов.
Первым делом немцы похвастались уникальной системой подсветки салона нового S-класса, созданной на основе оптоволокна с рассеивателями и светодиодами, суммарная яркость которых в десять раз выше, чем раньше.
США отправят на встречу с представителями России в Вену для обсуждения вопросов стратегической стабильности одну из самых высокопоставленных делегаций за всю историю, пообещал спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.