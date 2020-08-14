Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Смотрите также
В Москве умерла певица Валентина Легкоступова
Больницы Ямала получат из резервного фонда 353,9 млн рублей
Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Поргина заступилась за обвиненную в алкоголизме дочь Марка Захарова
В Минпросвещения рассказали об основаниях для изъятия детей из семьи
Польский депутат ЕП призвал применить санкции к РФ из-за Белоруссии
Адвокат Ефремова прокомментировал документ с признанием актером вины
В Хабаровске шестую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала
Мишустин предложил вернуть советскую романтику на Камчатку
Главред «Дождя» извинился за белорусский фейк
Подольская официально подтвердила слухи о беременности
Менее чем за сутки новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США
Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Как «Бавария» обыграла «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов
В Хабаровске шестую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала
Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
«Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» на своем поле
Мишустин предложил вернуть советскую романтику на Камчатку
В Москве умерла певица Валентина Легкоступова
В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
Подробнее о событии