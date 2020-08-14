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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
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РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

РИА Новостивчера в 16:32
Российская газета

Члены правительства отчитались о доходах за 2019 год

Российская газетавчера в 12:52
ТАСС

Сколько заработали российские чиновники в 2019 году

ТАССвчера в 12:18
РБК

Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб

РБКвчера в 11:16
Известия

Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

Известиявчера в 11:06
Lenta.ru

Мишустин заработал вдвое больше Путина

Lenta.ruвчера в 11:52
Интерфакс

Годовой доход Путина увеличился больше чем на миллион рублей

Интерфаксвчера в 11:23

Тедеско пропускает матч с «Ахматом» из-за недомогания

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пропускает матч с грозненским "Ахматом" из-за недомогания, тест специалиста на коронавирус оказался отрицательным, сообщили РИА Новости в московском футбольном клубе.
РИА Новостивчера в 13:00

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
91

Челябинская область подошла ко второму этапу снятия ограничений

Первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что ситуация с распространением коронавируса в регионе улучшается, достигнуты и удерживаются показатели первого этапа снятия ограничений.
Эхо Москвы в Челябинске13 августа в 09:59
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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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Индийские военные заявили о механических проблемах с российским Т-90

По заявлению обозревателя Хумы Сиддикви, в 2017 году во время соревнований по танковому биатлону в России индийские военные потерпели поражение из-за механических дефектов у резервного и основного танков Т-90, которые произведены в Российской Федерации.
ИнфоСМИвчера в 14:18
20

Адвокат Ефремова прокомментировал документ с признанием актером вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с телеканалом "360" высказался насчет публикации в СМИ снимка протокола допроса, в котором актер признается в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Газета.Ru21:40
27

В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru13 августа в 07:13
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