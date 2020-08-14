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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
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РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

РИА Новостивчера в 16:32
РБК

Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб

РБКвчера в 11:16
Интерфакс

Годовой доход Путина увеличился больше чем на миллион рублей

Интерфаксвчера в 11:23
ТАСС

Сколько заработали российские чиновники в 2019 году

ТАССвчера в 12:18
Российская газета

Медведев, Песков и другие сотрудники Кремля отчитались о доходах и имуществе

Российская газетавчера в 12:28
Известия

Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

Известиявчера в 11:06
Lenta.ru

Мишустин заработал вдвое больше Путина

Lenta.ruвчера в 11:52

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V-kosmose.comвчера в 12:02
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