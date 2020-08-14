Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Смотрите также
Лукашенко заявил о намерении связаться с Путиным
Новый клип Little Big разочаровал фанатов
Сочи принял около 1,5 млн туристов с начала курортного сезона
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Лукашенко заявил, что в Белоруссии сформировано новое правительство
В возрасте 35 лет умер актер «Битвы за Севастополь» Сергей Куницкий
В России запустили производство вакцины от коронавируса
В Крыму за сутки зафиксировали 51 случай заражения коронавирусом
Киркоров отказался комментировать слухи о разводе Пугачевой и Галкина
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
В Оренбургской области прошли крупнейшие военные учения года
В Хабаровске прошла шестая субботняя акция в поддержку Фургала
Подольская официально подтвердила слухи о беременности
«Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» на своем поле
Валентина Легкоступова скончалась в Москве после травмы головы
В России запустили производство вакцины от коронавируса
Лукашенко заявил о намерении связаться с Путиным
Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
«Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» на своем поле
В Крыму за сутки зафиксировали 51 случай заражения коронавирусом
В Хабаровске прошла шестая субботняя акция в поддержку Фургала
Близкие погибшего на акции протеста в Минске просят не устраивать митинг на его похоронах
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
Подробнее о событии
Медведев, Песков и другие сотрудники Кремля отчитались о доходах и имуществе
Российская газетавчера в 12:28