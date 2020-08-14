Окружение Роналду отреагировало на слухи о его переходе в «Барселону»

На днях в СМИ появилась новость о том, что руководство туринцев поставило задачу агенту Роналду, который должен был предложить услуги футболиста нескольким клубам, включая «ПСЖ», «Реал» и «Барселону».