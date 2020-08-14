Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

РИА Новостивчера в 16:32
РБК

Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб

РБКвчера в 11:16
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

Коммерсантъвчера в 12:10
Интерфакс

Годовой доход Путина увеличился больше чем на миллион рублей

Интерфаксвчера в 11:23
Российская газета

Медведев, Песков и другие сотрудники Кремля отчитались о доходах и имуществе

Российская газетавчера в 12:28
Lenta.ru

Мишустин заработал вдвое больше Путина

Lenta.ruвчера в 11:52
ТАСС

Сколько заработали российские чиновники в 2019 году

ТАССвчера в 12:18

Глава Башкирии прокомментировал возможную опасность возвращения детей в школы с 1 сентября

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что сейчас перед системой здравоохранения республики стоят две задачи: постепенное возвращение в штатный режим лечения (насколько позволят условия эпидемии) и подготовка к новому учебному году.
UfaTime.ru02:20
1

Ford Bronco планировали возродить в 2004 году

По словам создателя концепт-кара Пола Рэйта, несмотря на определенное сходство, новый Bronco вовсе не является производным от концепции 2004 года, несмотря на то, что у него коренастые квадратные пропорции.
Car.ru00:46

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
REGNUM02:28
225

В Оренбургской области прошли крупнейшие военные учения года

В течение четырех дней на полигонах Сибири и Поволжья - в Тыве, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областях – прошли самые крупные военные учения этого года, - сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
АиФ Оренбург03:13
2

Окружение Роналду отреагировало на слухи о его переходе в «Барселону»

На днях в СМИ появилась новость о том, что руководство туринцев поставило задачу агенту Роналду, который должен был предложить услуги футболиста нескольким клубам, включая «ПСЖ», «Реал» и «Барселону».
CT newsвчера в 02:49