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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
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РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

РИА Новостивчера в 16:32
Эхо Москвы

Почти 10 млн рублей заработал за прошлый год Путин, что в сотни раз меньше дохода некоторых сенаторов и депутатов

Эхо Москвывчера в 12:07
Российская газета

Члены правительства отчитались о доходах за 2019 год

Российская газетавчера в 12:52
ТАСС

Сколько заработали российские чиновники в 2019 году

ТАССвчера в 12:18
Известия

Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

Известиявчера в 11:06
URA.Ru

В администрации президента РФ отчитались о доходах за прошлый год

URA.Ruвчера в 11:43
RZN.info

Рязанский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

RZN.info13 августа в 01:56

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ruвчера в 09:08
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ЕС предложит Минску содействие диалогу с оппозицией

Евросоюз предложит властям в Белоруссии содействие диалогу с оппозицией для урегулирования кризиса в стране, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам неформального заседания, прошедшего в формате видеоконференции 14 августа.
Московский Комсомолецвчера в 16:17
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Экс-сотрудник ФБР признался в подлоге по «российскому делу»

Бывший юрист ФБР Кевин Клайнсмит хочет признать свою вину в подлоге при расследовании "российского дела" о якобы связи предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с российскими властями, пишет Associated Press со ссылкой на адвоката обвиняемого.
Газета.Ruвчера в 16:41

Красавицы со всей России собрались на конкурсе Miss Maxim — фото

Горячие фото В состав жюри вошли телерадиоведущий Антон Комолов, фотограф Александр Мультиков, комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин, телеведущий Владимир Маркони и спортивный блогер Алексей Столяров.
Sputnik Кыргызстанвчера в 08:17
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Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 09:28
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