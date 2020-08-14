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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
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РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

РИА Новостивчера в 16:32
Известия

Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

Известиявчера в 11:06
Интерфакс

Годовой доход Путина увеличился больше чем на миллион рублей

Интерфаксвчера в 11:23
ТАСС

Сколько заработали российские чиновники в 2019 году

ТАССвчера в 12:18
РБК

Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб

РБКвчера в 11:16
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

Коммерсантъвчера в 12:10
Lenta.ru

Мишустин заработал вдвое больше Путина

Lenta.ruвчера в 11:52

Минтруд предложил повысить до 11 468 рублей прожиточный минимум

Если проект примут, что размер прожиточного минимума составит для пенсионеров 9422 руб. (рост на 5,3 процента), для детей – 11423 руб. (рост на 6,5 процента) и для трудоспособных граждан – 12392 руб. (рост на 5,6 процента).
Минтруд предложил повысить до 11 468 рублей прожиточный минимум
Evo-rus.com01:51
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Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие

Митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусский экзархат Русской православной церкви (РПЦ), обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом остановить насилие, сообщает ТАСС.
РБКвчера в 07:25
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Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.
RT на русскомвчера в 09:33
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Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
Российская газета03:00
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Китай ведет разработку еще одного истребителя пятого поколения

Telegram-канал "Крылья войны" расскажет о нем. Появление китайского истребителя пятого поколения FC-31 Модель перспективного истребителя под названием F-60 была показана в Пекинском музее авиации еще в сентябре 2011 года и сильно отличалась от других китайских разработок.
ФАНвчера в 13:10

Министра здравоохранения Костина призывают отправить в отставку за модернизацию. Мнение самого чиновника

В интернете создана петиция с призывом к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву отправить в отставку министра здравоохранения Олега Костина за то, что он проводит модернизацию медицины области.
Четвертая Властьвчера в 10:15
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБКвчера в 04:17
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