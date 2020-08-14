Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Смотрите также
Дочь Марка Захарова угодила на учет в наркологическую клинику
Музыка Виктора Цоя «развела» Дворцовый мост в Петербурге
Третий этап испытаний вакцины от коронавируса проведут амбулаторно
Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске
В возрасте 35 лет умер актер «Битвы за Севастополь» Сергей Куницкий
Певица Наталья Подольская сообщила о беременности
Лукашенко просит дать время навести порядок в Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана
Новый клип Little Big разочаровал фанатов
Сочи принял около 1,5 млн туристов с начала курортного сезона
Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Исмаилова
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
«Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» на своем поле
В Хабаровске прошла шестая субботняя акция в поддержку Фургала
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
Трамп подписал новый указ по ограничению работы TikTok в США
Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске
В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
Подробнее о событии