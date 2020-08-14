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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
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РБК

Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб

РБКвчера в 11:16
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

Коммерсантъвчера в 12:10
Интерфакс

Годовой доход Путина увеличился больше чем на миллион рублей

Интерфаксвчера в 11:23
РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

РИА Новостивчера в 16:32
Известия

Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

Известиявчера в 11:06
Lenta.ru

Мишустин заработал вдвое больше Путина

Lenta.ruвчера в 11:52
ТАСС

Сколько заработали российские чиновники в 2019 году

ТАССвчера в 12:18

СНБО Украины осудил передачу задержанных под Минском граждан РФ Москве

Недружественным шагом по отношению к Украине назвал передачу России властями Белоруссии 32 задержанных граждан секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, 15 августа сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна02:59
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Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 09:28
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В интернете появилось фото Месси и тер Штегена в раздевалке в перерыве матча против «Баварии»

В интернете появилось фото игроков каталонской "Барселоны" Лионеля Месси и Марк-Андре тер Штегена в раздевалке в перерыве матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".
Газета.Ru03:05

Эксперт Юшков объяснил тактику Китая по забору газа из «Силы Сибири»

Энергетические компании Китая с начала 2020 года нарастили добычу собственного газа, произведя 94,96 млрд кубометров топлива, это подтвердили данные новостного агентства "Синьхуа".
Народные новостивчера в 10:57
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

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Ефремов проверил на себе незарегистрированный препарат от коронавируса

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Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Исмаилова

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Китай ведет разработку еще одного истребителя пятого поколения

Telegram-канал "Крылья войны" расскажет о нем. Появление китайского истребителя пятого поколения FC-31 Модель перспективного истребителя под названием F-60 была показана в Пекинском музее авиации еще в сентябре 2011 года и сильно отличалась от других китайских разработок.
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