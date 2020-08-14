Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
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В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
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Медведев, Песков и другие сотрудники Кремля отчитались о доходах и имуществе
Российская газетавчера в 12:28