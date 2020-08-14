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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
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ТАСС

Сколько заработали российские чиновники в 2019 году

ТАССвчера в 12:18
Российская газета

Медведев, Песков и другие сотрудники Кремля отчитались о доходах и имуществе

Российская газетавчера в 12:28
Эхо Москвы

Почти 10 млн рублей заработал за прошлый год Путин, что в сотни раз меньше дохода некоторых сенаторов и депутатов

Эхо Москвывчера в 12:07
URA.Ru

В Кремле раскрыли доходы Путина

URA.Ruвчера в 11:20
РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

РИА Новостивчера в 16:32
Известия

Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

Известиявчера в 11:06
RZN.info

Рязанский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

RZN.info13 августа в 01:56

Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на оператора колл-центра Сбербанка сообщали, что клиентам будут поступать только пароли для оплаты на сайте и регистрации в сервисе «Сбербанк онлайн», а уведомления о переводе войдут в платный пакет.
Коммерсантъвчера в 10:18
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Группа лауреатов стипендии президента Белоруссии отказалась от наград

От своих званий и привилегий отказались сто стипендиатов, лауреатов, премиантов и дипломантов Специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся, следует из открытого письма, опубликованного 14 августа порталом Tut.by.
ИА Красная Веснавчера в 14:10

Два депутата Европарламента сообщили, что их не пустили в Белоруссию

Главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню и докладчику ЕП по Белоруссии депутату Пятрасу Ауштрявичюсу в пятницу было отказано во въезде на территорию Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕП.
РИА Новостивчера в 16:59
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Самолет ВВС Белоруссии снова слетал на военный аэродром в Россию

Военно-транспортный самолет Ил-76МД ВВС Белоруссии второй день подряд слетал в Россию — воздушное судно, накануне побывавшее на подмосковном военном аэродроме, совершило очередной полет в РФ.
Lenta.ruвчера в 09:52
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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ЕС предложит Минску помощь в налаживании диалога с оппозицией

«Евросоюз представит белорусским властям предложение поддержки в налаживании и облегчении диалога между политическими властями, оппозицией и обществом в целом с целью разрешения текущего кризиса», — говорится в заявлении.
RT на русскомвчера в 16:57
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