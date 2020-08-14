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Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
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РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

РИА Новостивчера в 16:32
Российская газета

Медведев, Песков и другие сотрудники Кремля отчитались о доходах и имуществе

Российская газетавчера в 12:28
Lenta.ru

Мишустин заработал вдвое больше Путина

Lenta.ruвчера в 11:52
РБК

Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб

РБКвчера в 11:16
Известия

Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

Известиявчера в 11:06
Интерфакс

Годовой доход Путина увеличился больше чем на миллион рублей

Интерфаксвчера в 11:23
ТАСС

Доход главы ФНС в 2019 году составил 44,9 млн руб

ТАССвчера в 12:53

Долги Правительства Мишустина выросли до 14,77 трлн рублей

На 1 июля чистый госдолг России достиг значения 1,55 трлн руб. (долговые обязательства 14,77 трлн против 13,22 трлн руб. ликвидных резервов), подсчитали в РБК на основе статистических данных Минфина и Центробанка.
Накануне.Ru13 августа в 00:07
1,9K

Главврач психиатрической больницы в Забайкалье написала заявление на журналистов «ЗабТV»

В заявлении Марины Буниной говорится, что журналисты снимали и разговаривали с пациентами без разрешения руководства больницы, что может быть нарушением закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан».
Чита.Ру18:58

Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину

"Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - сообщили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что передача задержанных граждан прошла в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и РБ, а также в тесном взаимодействии органов прокуратуры двух стран.
Российская газетавчера в 13:15
1,1K

Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.
РБКвчера в 15:48
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости13 августа в 10:32
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Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной "ядерной сделке" по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.
Газета.Ruвчера в 12:45
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