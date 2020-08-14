Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Смотрите также
Universal снимет продолжение фильма «47 ронинов» с Киану Ривзом
Алина Загитова поступила в университет
Лукашенко заявил об организации беспорядков из-за границы
«Сын» Любови Успенской оказался ребенком Миланы Тюльпановой
Долги Правительства Мишустина выросли до 14,77 трлн рублей
CNN: Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО
Как «Бавария» обыграла «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов
В Москве умерла певица Валентина Легкоступова
ЦИК отклонила жалобы кандидатов в лидеры Белоруссии на итоги выборов
Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину
Боткинская больница уведомила суд о состоянии Ефремова
Михаил Галустян впервые назвал свое настоящее имя
Бывшая жена Аршавина рассказала, сколько он зарабатывал в «Зените»
«Уфа» обыграла «Арсенал» в матче Премьер-лиги
США изъяли груз топлива со следовавших в Венесуэлу иранских танкеров
В Казани выступят Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра
Милиция оттеснила протестующих от Дома правительства в Минске
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану
Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Как «Бавария» обыграла «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
Спартак — Ахмат 2:0
В Москве умерла певица Валентина Легкоступова
Премьер-министр Болгарии предложил изменить конституцию страны
Алина Загитова поступила в университет
Александр Лукашенко опроверг информацию о своем бегстве из страны
В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
Подробнее о событии
Медведев, Песков и другие сотрудники Кремля отчитались о доходах и имуществе
Российская газетавчера в 12:28