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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
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Эхо Москвы

Почти 10 млн рублей заработал за прошлый год Путин, что в сотни раз меньше дохода некоторых сенаторов и депутатов

Эхо Москвы12:07
ТАСС

Доход главы ФТС Булавина за 2019 год составил 21,7 млн руб

ТАСС12:49
Интерфакс

Годовой доход Путина увеличился больше чем на миллион рублей

Интерфакс11:23
РБК

Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб

РБК11:16
Известия

Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

Известия11:06
Lenta.ru

Мишустин заработал вдвое больше Путина

Lenta.ru11:52
РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

РИА Новости11:30

Газизов об отсутствии Тедеско в заявке «Спартака»: после игры скажу

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что прокомментирует отсутствие главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско в заявке на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" после игры.
РИА Новости12:30

«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАСС04:46
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru09:08
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Главы МИД ЕС приняли решение ввести новые санкции против Белоруссии

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении "официальных лиц Белоруссии, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека".
ТАСС12:23
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Названа допустимая норма употребления помидоров в день

Чтобы помидоры не оказывали пагубное воздействие на организм, рекомендуется съедать в сутки не больше 150–200 г. Дело в том, что в плодах содержатся органические вещества, провоцирующие обострения у аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Evo-rus.com10:13
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